Romina Power, le sue parole su Instagram sono un messaggio per Ylenia e Taryn

Ci vuole una forza fuori dal comune per superare un distacco. E certi vuoti non si colmano, mai: è come avere un foro al centro del cuore che ti costringe a saltare un battito. Lo sa bene Romina Power, donna forte e coraggiosa, che nel corso della sua esistenza ha affrontato diverse prove dolorose, andando avanti con la forza di una leonessa.

L’ultimo grande dolore risale a poco tempo fa: la morte di Taryn, sorella e anima affine, cui la Power era legatissima. La donna si è spenta nella sua casa in America dopo una lunga battaglia contro la leucemia che non le ha lasciato scampo.

Un colpo durissimo per la Power, che da quel momento non ha mai smesso di omaggiarla associando per altro il suo ricordo a quello di altre donne importanti della vita, compresa la suocera Jolanda, madre di Al Bano. Una delle cose che più colpiscono, però, è che Romina è sempre stata resiliente e in grado di trasformare i suoi dolori in insegnamenti, per sé stessa e per gli altri.

Ciò appare ancor più chiaro grazie a uno dei suoi ultimi post: dopo essere volata in Croazia da Cristel per trovare conforto nei suoi affetti più cari, Romina ha condiviso un’immagine con parole struggenti, che fanno pensare a una dedica non solo per la sorella ma anche per la figlia Ylenia Carrisi:

La mia mente ancora ti parla, il mio cuore ancora ti cerca ma la mia anima sa che sei in pace.

Parole che emozionano e commuovono, che possono essere lette in due sensi: nel caso di Taryn, la dedica è un modo per comunicare l’elaborazione del lutto. Romina era consapevole di quanto la dura battaglia avesse spossato la sorella e anche se adesso non è più in grado di vederla o di abbracciarla, sa che il dolore è finito e che, adesso, per lei è giunto il momento della pace.

Per quanto riguarda Ylenia, il messaggio potrebbe essere ancora più intenso: Romina Power non si è mai rassegnata e continua ancora a cercarla. Ha più di una volta dichiarato di essere convinta che sia viva e che stia bene. Ciò potrebbe voler dire che è in pace, seppur non una pace risolutiva perché segnata da un distacco dalla sua famiglia, che la ama.

Ciò che è certo, ad ogni modo, è che le parole di Romina sono sempre degli spunti di riflessione e di ispirazione. E d’altro canto, provenendo da una donna così, non potrebbe essere altrimenti.