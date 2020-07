Romina Power, l’omaggio a Taryn e il ricordo della suocera Jolanda con Insinna

editato in: da

Una Voce per Padre Pio, la maratona di beneficenza trasmessa da Rai1, torna per la sua 21esima edizione con la conduzione di Flavio Insinna e vede sul palco numerosi ospiti speciali. Tra questi, Romina Power ha sorpreso il pubblico e ha regalato grandi emozioni con la sua voce meravigliosa.

L’artista, in un tripudio di bianco e di grandi pietre brillanti attorno al collo, è entrata in scena intonando il suo splendido brano La luce che hai, incantando tutti. Al termine della sua esibizione, Flavio Insinna non ha potuto fare a meno di ringraziarla per aver partecipato all’evento, nonostante il momento difficile che sta vivendo a livello personale. Nei giorni scorsi si è infatti spenta sua sorella Taryn, dopo una lunga battaglia contro la leucemia, e Romina Power l’ha ricordata in diretta con un bellissimo pensiero.

“Anche questi momenti fanno parte della vita, è inevitabile, prima o poi, trovarsi ad affrontare situazioni del genere” – ha rivelato la cantante – “A volte, quando le persone se ne vanno, in realtà si liberano. Noi pensiamo che questo sia il posto più bello, ma forse ci sbagliamo”. E, parlando di Taryn, ha confessato: “Conosceva solo bontà, era una sorella eccezionale. Una bravissima attrice che non aveva un grande ego, e che anzi non aveva alcuna ambizione, una grande attivista per le persone meno fortunate e per gli animali”.

Non è mancato anche un pensiero per la signora Jolanda, la mamma di Al Bano Carrisi che ci ha lasciati lo scorso dicembre: “Ho iniziato a guardare L’Eredità con mia suocera” – ha spiegato Romina parlando del game show condotto proprio da Insinna – “e poi mi sono appassionata”. Naturalmente, in una serata come questa non potevano mancare momenti di ilarità e di spensieratezza. A partire dalle battute di Nathalie Guetta e di Nino Frassica, che per tutta la serata hanno accompagnato Flavio Insinna nell’arduo compito di condurre un’edizione a dir poco particolare di Una Voce per Padre Pio.

Con un bellissimo video, abbiamo potuto ripercorrere alcuni dei momenti più emozionanti della scorsa stagione dell’evento benefico, alla quale Romina Power aveva partecipato assieme ad Al Bano, in un duetto strepitoso. E la cantante si è poi prestata a giocare con Insinna ad una “ghigliottina” – questo il nome dell’ultima sfida che i concorrenti de L’Eredità devono affrontare ogni sera – cercando di indovinare la parola misteriosa.

Prima di lasciare il palco, Romina ha anche interpretato la splendida poesia di Madre Teresa di Calcutta, Ama la vita così com’è, suscitando grande commozione tra i presenti. Ancora una volta, insomma, la Power ha lasciato la sua impronta nei nostri cuori. E lo ha fatto nel corso di una serata speciale, a favore di una raccolta fondi volta ad aiutare i più bisognosi.