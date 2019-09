Romina Power, novità importanti con Al Bano e la rivelazione sulla nipote

editato in: da

Seppellita l’ascia di guerra, Al Bano e Romina sembrano aver ripreso a filare d’amore e d’accordo, almeno dal punto di vista artistico.

Da quando hanno preso la decisione epocale di mettere da parte la loro travagliata storia personale per tornare a lavorare insieme, ogni tappa del loro tour mondiale è stata un successo. Il pubblico non aspettava altro che rivederli uniti e, se ricostruire la favola d’amore che ha incantato gli italiani, sembra ormai impossibile, i fan sono contentissimi della ricostituzione della coppia artistica.

Una scelta vincente e un progetto che va a gonfie vele. Così lo descrive la stessa Romina Power in un’intervista al sito La Voce Grossa, in cui annuncia anche che i due non si fermano qui, anzi rilanciano, e stanno preparando per le loro sterminate masse di fan, tante novità interessanti.

“Con Albano”, svela la Power, “abbiamo in programma diversi concerti in Australia e Stati Uniti e una tournée nel nord Europa a novembre e Dicembre. E forse ci sarà una sorpresa televisiva…”

Insomma, fan allertati: il nuovo anno porterà grandi sorprese in casa Carrisi e una sembra essere imminente.

“Con Albano abbiamo appena inciso una canzone che mi piace moltissimo!” confida entusiasta Romina Power, che sottolinea come comunque lei continui a perseguire anche la carriera da solita e stia al momento lavorando a un album tutto suo.

Se il sereno sembra essere tornato in casa Power-Carrisi dal punto di vista artistico, anche dal punto di vista familiare Al Bano e Romina stanno vivendo un bellissimo momento. La loro terzogenita Cristel, li ha resi infatti, da qualche settimana, nonni bis. Dopo il maschietto Kay, ad agosto, è arrivata una femminuccia ad allietare la vita dei nonni Al Bano e Romina: Cassia Ylenia.

A dare la notizia era stata proprio Romina Power, pubblicando su Instagram la foto della manina della nipote. Un momento di grande gioia e commozione, per tutta la grande famiglia Carrisi, anche perché Cristel ha fatto la scelta di dare a sua figlia anche il nome di Ylenia. Un nome che, per Al Bano e Romina, vuol dire la più grande gioia, la prima figlia, e il più grande dolore: la sua misteriosa scomparsa nel 1994.

Una scelta, quella di Cristel, di cui la Power non si dice stupita: “Le sorelle erano molto unite. Non mi sorprende l’abbia voluta ricordare così”.

Anche se non l’ha sorpresa, di certo, ritrovarsi una bimba in famiglia con il nome di Ylenia deve aver emozionato e commosso non poco nonna Romina, che già si dice perdutamente innamorata della sua nipotina.