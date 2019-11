Romina Power non si rassegna su Instagram: il triste compleanno della figlia Ylenia

editato in: da

Ylenia, Al Bano e Romina Power: la loro vita insieme

Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, compirebbe 50 anni. È nata infatti il 29 novembre 1970, ma di lei non si sa più nulla dal lontano 1994. Scomparsa da oltre 20 anni, a niente sono valse le indagini e diverse segnalazioni di avvistamenti che si sono dimostrate tutte inconsistenti.

Dichiarata morta dal tribunale di Taranto, dopo che Al Bano ne ha chiesto la procedura, Romina però non si è mai rassegnata e non ha mai perso la speranza di poter riabbracciare la figlia. Per questo ha voluto in qualche modo celebrare il suo compleanno, pubblicando sul suo profilo Instagram ogni giorno per l’intero mese di novembre foto di Ylenia.

Per il 29 novembre Romina ha scelto un’immagine toccante che la ritrae mentre abbraccia sua figlia ancora bambina. Uno scatto dolcissimo che commenta così: “Buon compleanno Ylenia! Mi sarebbe piaciuto tenerti sempre così”. E gli hashtag “scomparsa“, “persona scomparsa” rivelano il dolore di una madre che ha perso nel nulla la figlia.

I follower della Power si stringono attorno a lei e mandano nell’etere gli auguri di compleanno a Ylenia di cui sua madre ha voluto celebrare la dolcezza e la bellezza per un mese intero. Per non dimenticare e per non perdere la speranza.

Recentemente sono emerse delle indiscrezioni, non si sa fino a che punto attendibili, secondo cui Taryn, sorella di Romina e zia di Ylenia, l’avrebbe incontrata in Arizona. Ma l’ipotesi purtroppo più attendibile è che la ragazza sia scomparsa nelle acque del fiume Mississipi in quel lontano gennaio del 1994.