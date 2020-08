Romina Power mamma orgogliosa: su Instagram condivide il talento di Yari

editato in: da

Chi è Thea Crudi, la nuova fidanzata di Yari Carrisi

L’amore che c’è tra una mamma e un figlio va davvero contro ogni avversità: ne è un esempio il bellissimo rapporto tra Romina Power e suo figlio Yari, che condividono un’intesa davvero speciale.

L’ex moglie di Al Bano è ricorsa a Instagram per condividere il talento del figlio, che si è esibito insieme alla nuova fidanzata Thea Crudi, sfoggiando così di aver ereditato il talento dei suoi genitori.

“Un bellissimo concerto spirituale con Yari e Thea”, è questa la descrizione che accompagna il post di Romina, che oltre allo scatto che la immortala insieme al figlio e alla futura nuora, ha anche pubblicato degli spezzoni dell’esibizione tra le stories.

Da questi aggiornamenti è palpabile la loro passione comune per tutto ciò che è spirituale: d’altronde, Yari si è sempre sentito più vicino alla madre e ai suoi interessi, mentre con il padre non sembrebbe scorrere buon sangue.

Non a caso, il cantante ha scelto di abbandonare il cognome Carrisi e di prediligere quello di Romina, ovvero Power: questo è uno dei tanti segnali che indicherebbero che qualcosa si sia rotto tra Al Bano e il figlio, che ancora non sembrerebbe aver accettato del tutto la relazione del padre con Loredana Lecciso.

A tal proposito, il settimanale Nuovo ha da poco esposto un litigio tra Yari e Loredana, che negli anni non hanno mai avuto un rapporto idilliaco:

Tra i due ci sarebbe stata una lite che ha spinto il giovane a lasciare Cellino e a fare tappa in Croazia per raggiungere mamma Romina.

Il loro rapporto tormentato ha fatto sì che Yari spendesse più tempo con la mamma Romina, proprio come stanno facendo ora in Croazia. E quale momento migliore da condividere con la propria madre se non questa esibizione che ha visto Yari e Thea sempre più innamorati, mentre cantavano insieme con la gioia nel cuore.

In fondo, Thea è proprio la donna ideale per Yari: dopo la relazione con Naike Rivelli il performer era rimasto da solo a lungo ora, invece, ha ritrovato il suo sorriso grazie alla nuova fidanzata, con la quale condivide anche l’amore per la musica.