Romina Power lotta per Ylenia e non si arrende. Il silenzio di Al Bano dopo l’appello

Romina Power continua a lottare per la figlia Ylenia e non si arrende di fronte alla sua scomparsa, decisa a riabbracciarla anche dopo 25 anni. L’ex moglie di Al Bano Carrisi, dopo essere stata ospite di Chi l’ha visto, ha pubblicato su Instagram una nuova foto della primogenita con un appello.

Novembre è il mese di nascita di Ylenia, per questo la cantante e attrice americana non smette di postare scatti e messaggi per cercare di scoprire che fine abbia fatto la ragazza. Era il 1994 quando la primogenita di Al Bano e Romina svanì nel nulla durante una vacanza a New Orleans. Una scomparsa che non ha mai avuto una risposta.

La polizia infatti ha archiviato il caso basandosi sull’unica testimonianza di una persona che avrebbe visto Ylenia lanciarsi in un fiume, ma il corpo della ragazza non è mai stato ritrovato. Per questo motivo Romina e i suoi figli sono certi che possa essere ancora viva, forse nelle mani di qualcuno che la sta soggiogando o che ha cancellato la sua memoria.

“Novembre è il mese di nascita di Ylenia – ha spiegato la Power a Federica Sciarelli -. In questo mese, io posto una sua fotografia ogni giorno, nel caso qualcuno la riconosca. Sono passati 25 anni dalla sua scomparsa, ma nel cuore di una madre la speranza non muore mai. La speranza di poterla riabbracciare”.

In queste ore Romina ha condiviso un altro scatto. Si tratta di un primo piano di Ylenia, in cui traspare tutta la sua bellezza. “Una foto che ho fatto alla mia dolce Ylenia” ha commentato la Power, che spera di diffondere la foto e che qualcuno, prima o poi, possa darle delle informazioni importanti.

Nel frattempo Al Bano non ha ancora commentato l’intervento dell’ex moglie a Chi l’ha visto e l’identikit, creato dagli esperti, che mostra il volto che potrebbe avere oggi la ragazza. La scomparsa di Ylenia è una ferita aperta nel cuore dell’artista che ha sempre avuto difficoltà a raccontare il suo immenso dolore. Fu proprio la tragedia a portare Al Bano e Romina, inevitabilmente, ad allontanarsi, e solo di recente gli ex sono riusciti a ritrovare l’intesa di un tempo.