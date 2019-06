Romina nello stesso hotel della Lecciso. La Power in fuga

editato in: da

Romina Power e Loredana Lecciso erano state invitate pochissimi giorni fa da Al Bano a incontrarsi e risolvere i contrasti in maniera civile affiché tra le due famiglie Carrisi potesse tornare a regnare l’armonia.

Le due donne, però, si sono ben guardate dall’accontentare il Leone di Cellino San Marco e nessuna delle due ha fatto il primo passo per scendere a patti con l’altra. Il caso, poi, ha voluto essere particolarmente crudele e un incontro imprevisto avvenuto nel lussuoso Hilton Hotel della capitale ha probabilmente rovinato la giornata a Romina.

Lo sfortunato incontro si è verificato a causa del fatto che Romina Power aveva pernottato all’Hilton Hotel in compagnia di sua figlia Romina junior. Le due donne non avevano assolutamente idea, naturalmente, che quello stesso hotel fosse stato scelto proprio dalla Lecciso per la realizzazione di un set fotografico.

Romina e la figlia si sarebbero accorte della cosa soltanto nel momento in cui, lasciata la propria camera, stavano attraversando la hall dell’hotel. Stando a quello che hanno raccontato i testimoni, la Power si sarebbe dileguata il più velocemente possibile, scegliendo di “rifugiarsi” in un bar non distante dall’hotel.

I motivi di questa “ritirata strategica” operata dalla ex moglie di Al Bano sono abbastanza comprensibili: se le due si fossero incontrate, o avessero scambiato anche solo qualche parola, la stampa scandalistica avrebbe ricamato sull’episodio per giorni. Scegliendo di evitare Loredana Lecciso a tutti i costi, Romina Power ha rimandato l’incontro a un momento migliore e, soprattutto, a un luogo più discreto, dove non ci fossero fotografi professionisti a immortalare il momento.

In realtà, non è nemmeno detto che Romina Power e Loredana Lecciso si incontreranno mai: le due donne sembrano decise a tener separate le proprie vite e le proprie famiglie, a prescindere dai desideri di Al Bano, il quale oggi si divide tra i suoi doveri di padre, di nonno e di artista.

Tra l’altro le voci circolate in merito a un prossimo matrimonio di Al Bano e Loredana Lecciso non sono state confermate e, al contrario, i due non sembrano nemmeno essere tornati assieme, nonostante i tentativi di intrattenere rapporti civili dopo i contrasti dei mesi passati.

Quale sarà la prossima mossa delle due donne più importanti della vita di Al Bano?