Romina Power o Loredana Lecciso: Al Bano svela con chi passerà il Natale

Al Bano trascorrerà le feste di Natale con Romina Power o con Loredana Lecciso? Nel corso della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, il cantante di Cellino San Marco è stato posto di fronte a una domanda piuttosto spinosa. I prossimi mesi saranno decisamente impegnativi per l’artista pugliese che è stato annunciato come ospite a Sanremo.

A febbraio Al Bano e Romina saliranno nuovamente sul palco dell’Ariston e si esibiranno sulle note di alcune fra le loro canzoni più famose. “I pezzi ancora non li so, non abbiamo deciso, è sempre bene aprire un tavolo e parlare – ha spiegato -. Felicità? Quella è una canzone che nasce a Sanremo e ha conquistato il mondo”.

Nelle ultime settimane Al Bano e Romina erano stati indicati come possibili cantanti in gara. Carrisi aveva confermato di aver parlato con Amadeus e aveva svelato i dubbi della Power. Alla fine però la coppia è stata annunciata come ospite di una serata del Festival di Sanremo.

“Per me Sanremo è sempre la gara – ha confessato -, il fatto che vai ospite è bello, è un fatto strapositivo ma quando sai di andare in gara si svegliano dentro tutte quelle armi ed emozioni antiche […] Hanno detto forse non hai più l’età per andare in gara. Secondo me si sbagliano ma va bene così […] Indubbiamente va bene la celebrazione, certo. Ma siccome io ho vissuto sempre Sanremo con le gare ho partecipato due volte come ospite d’onore e non è la stessa cosa”.

Al Bano ha da poco perso Jolanda, l’amatissima mamma venuta a mancare a 96 anni. Una figura importante nella vita del cantante di cui sentirà la mancanza, soprattutto ora che si avvicinano le feste natalizie. Con chi trascorrerà questo momento magico dell’anno? Come è noto fra Loredana Lecciso e Romina Power non c’è un buon rapporto e, nonostante le richieste da parte dell’artista, le due donne non si sono mai riconciliate.

“Le feste con Romina o Loredana? No comment, non facciamo gossip” ha detto, rifiutandosi di rispondere alla spinosa domanda.