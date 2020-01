Romina Power, la gaffe in tv e la frase inaspettata su Al Bano

editato in: da

Romina Power è stata la grande protagonista, insieme ad Al Bano, di L’anno che verrà, il programma di Rai Uno, condotto da Amadeus e andato in onda la notte di Capodanno. L’attrice americana è salita sul palco con l’ex marito e si è esibita sulle note dei loro più grandi successi, conquistando il pubblico a casa anche con una frase inaspettata sul cantante di Cellino San Marco.

Cosa è successo? Anche quest’anno la Rai ha scelto la città di Potenza come location dello show. I cantanti che si sono avvicendati sul palco hanno dovuto fare i conti con una temperatura piuttosto rigida. A farlo notare è stata soprattutto Romina che al termine di una canzone, raggiunta da Amadeus, si è lasciata andare a una gaffe.

“Ma l’anno prossimo non possiamo farlo alle Maldive?”, ha chiesto l’attrice americana, spiazzando tutti. Su Twitter infatti in molti hanno notato come il suo abbigliamento leggero fosse poco adatto alle basse temperature. Le sue parole hanno dato vita a uno scambio di battute con il conduttore, terminato con una dichiarazione piuttosto particolare della cantante.

“Quando canto vicino ad Al Bano non ho mai freddo”, ha detto la Power, facendo sorridere Carrisi e riaccendendo i gossip su un possibile ritorno di fiamma con l’ex marito. L’artista pugliese infatti ha trascorso il Natale con Loredana Lecciso, ma il Capodanno è stato dedicato a Romina e alle canzoni che hanno reso celebre il loro amore.

Gli ex coniugi, a dispetto dei pettegolezzi, sembrano più uniti che mai e presto potrebbero sbarcare anche a Sanremo. Al Bano di sicuro ci sarà, mentre la Power non ha ancora confermato la sua presenza sul palco dell’Ariston. L’ultimo periodo d’altronde è stato piuttosto difficile per entrambi. Prima la morte di Jolanda Ottino, mamma di Carrisi e suocera amatissima di Romina, poi nuove indiscrezioni sulla scomparsa di Ylenia.

Al Bano è infatti convinto che la figlia sia morta e continua a fare i conti con il grande dolore, mentre l’ex moglie è certa che la primogenita sia viva e spera un giorno di poterla riabbracciare, anche grazie ai numerosi appelli fatti su Instagram.