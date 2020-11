Romina Power, la dolce scelta su Instagram per l’indimenticabile Ylenia

editato in: da

Romina Power, il ricordo su Instagram di sua figlia Ylenia

Sono passati 27 anni dalla sua scomparsa, ma in Romina Power arde ancora la fiammella della speranza. E per ricordare la figlia Ylenia, ha deciso di dedicarle il mese di novembre – quello che l’ha vista venire al mondo – condividendo su Instagram tante bellissime foto che la ritraggono.

“Novembre è il mese di Ylenia” – ha scritto l’artista a didascalia di uno splendido scatto che la ritrae abbracciata alla figlia, quando quest’ultima era ancora una bambina. Romina Power vuole omaggiare così la sua primogenita, tenere vivo il ricordo di una ragazza scomparsa nel nulla senza lasciare alcuna traccia, se non nel cuore dei tanti che le hanno voluto bene. E a quella prima foto ne hanno fatto seguito molte altre, splendide istantanee che intrappolano la gioia e la spensieratezza di momenti che non torneranno più.

Vediamo Al Bano Carrisi e Romina stringere tra le braccia la piccola Ylenia appena nata: era il 29 novembre 1970, e la felicità che quel minuscolo fagottino aveva portato in famiglia era incredibile. Nelle immagini seguenti, ecco la bimba crescere serenamente accanto ai suoi genitori, immortalata nelle tappe più importanti della sua vita: i primi passi, fiduciosamente aggrappata alle mani della mamma, e l’arrivo delle sorelline Cristel e Romina Jr, che abbraccia con un sorriso radioso sul volto.

Non mancano alcuni bellissimi ritratti di famiglia, immagini commoventi che mostrano un legame solidissimo. E infine Ylenia ormai adulta, una splendida donna in divenire che aveva ereditato la freschezza di sua mamma. Romina Power ha deciso di fare un tuffo nei ricordi del passato, aprendo l’album delle foto di famiglia e condividendole con i fan per accompagnarli al giorno in cui la sua primogenita avrebbe compiuto 50 anni.

Per la cantante, questa ricorrenza sarà più dolorosa che mai. Nonostante sia passato così tanto tempo, l’assenza di Ylenia è ancora un mistero che non lascia tregua a Romina: lei non si è mai arresa, continuando a sperare in un miracolo. Della giovane si sono perse le tracce nella notte tra il 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994, mentre si trovava a New Orleans. Inutili, purtroppo, i tentativi di scovare qualche indizio sulla sua sorte.

Se la Power è ancora convinta di poter prima o poi riabbracciare sua figlia, Al Bano ha ormai perso le speranze da tempo. E nei mesi scorsi si è appellato a coloro che, periodicamente, tornano a parlare di Ylenia annunciando avvistamenti che non hanno mai portato a nulla: sono solo speculazioni che riaccendono il dolore della famiglia.