Romina Power dice addio ad Al Bano: la cantante fa chiarezza su Instagram

Romina Power si infuria su Instagram e svela tutta la verità sul presunto addio ad Al Bano. Tutto è partito da una puntata di Mattino Cinque in cui Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, ha svelato alcune anticipazioni di un’intervista rilasciata dall’attrice americana, anticipandone il contenuto.

“Al Bano e Romina insieme non li vedrete più” ha detto il giornalista. Signoretti ha affermato che la Power è sempre molto restia a rilasciare dichiarazioni importanti, ma questa volta si sarebbe lasciata andare, raccontando tutta la verità sul rapporto con l’ex marito. “Romina di solito si arrampica sugli specchi, rispondendo con altre domande – ha svelato -, ora invece si è aperta”.

Come era prevedibile la notizia ha preoccupato moltissimo i fan della coppia. Legati per quasi trent’anni dall’amore e tornati da qualche anno insieme sul palco, Romina e Al Bano erano attesi anche a Sanremo 2020. Qualche giorno fa infatti il cantante di Cellino San Marco aveva affermato di voler partecipare al Festival insieme all’ex moglie, anche se quest’ultima aveva ancora dei dubbi al riguardo.

Non solo: il vacanza in Thailandia insieme al figlio Yari, Romina aveva condiviso su Instagram il ricordo di un concerto con Al Bano, emozionando i follower e dimostrando di pensare all’ex marito. Cosa è accaduto allora? A sciogliere ogni dubbio è stata proprio la Power, che su Instagram ha pubblicato un post in cui ha smentito la notizia e si è infuriata.

“Cosa mi tocca leggere sul web TUTTE PALLE!!!- ha scritto la cantante – […] Non credete a una sola parola”. Nessun addio dunque fra Al Bano e Romina, sia davanti che lontano dalle telecamere. Il legame fra i due ex coniugi, uniti da un grande amore e dalla nascita di quattro figli, è ancora molto forte.

Nel corso degli anni Carrisi e la Power hanno affrontato grandi drammi e difficoltà: prima la scomparsa di Ylenia, poi il divorzio, infine le liti. Al Bano ha vissuto una lunga love story con Loredana Lecciso, da cui ha avuto due figli, Jasmine e Bido, ma il sentimento per Romina non si è mai spento.