Romina Power in Croazia da Cristel: dopo la morte di Taryn si rifugia negli affetti

editato in: da

Romina Power è di nuovo in viaggio: la cantante ha fatto sapere ai suoi seguaci di Instagram che si è recata in Croazia dopo che ha condiviso una foto sul suo profilo che la vede immersa tra le bellissime acque blu di un grotta del litorale croato.

Per la precisione, Romina pare abbia deciso di raggiungere la figlia Cristel Carrisi, che dopo il matrimonio con Davor Luksic si è trasferita in Croazia, ed è diventata mamma di due splendidi bambini.

“Le grotte hanno un fascino particolare”, queste le parole che accompagnano il post di Romina, che – da amante della natura – non ha perso occasione per rigenerarsi tra fantastici paesaggi.

Il post è il primo aggiornamento che Romina ha fatto dopo che il suo profilo è stato un susseguirsi di tributi per omaggiare il ricordo (e il talento) della sorella minore Taryn, che è venuta a mancare a fine giugno 2020 dopo essersi ammalata di leucemia.

La decisione dell’ex moglie di Al Bano di ricongiungersi con la secondogenita è arrivata dopo un periodo piuttosto difficile per tutta la famiglia. Oltre al lutto, che ancora pervade i cuori di tutti, anche un altro doloroso ricordo è riemerso nella vita di Romina e di chi le si trova accanto: il 16 luglio 2020 la cantante ha reso pubblica una nota tramite il suo avvocato, svelando quanto fosse rimasta indignata dal programma Lazos De Sangre.



Lo show spagnolo ha dedicato un servizio alla scomparsa di Ylenia, sua primogenita nata dal matrimonio con Al Bano e sparita nel nulla nel 1993. In particolare, Romina ha fatto sapere come non le fosse piaciuto il modo in cui hanno parlato della terribile vicenda, senza chiedere alcun permesso e avanzando illazioni.

La scomparsa della figlia ha segnato la sua vita e quella del cantante di Cellino San Marco, e – a quanto è trapelato dalla diffida di Romina al programma spagnolo – è ancora un dolore enorme, difficile da superare.

Questo viaggio verso Cristel, dunque, è il primo momento di relax che la cantante ha deciso di concedersi dopo il momento difficile affrontato, aggravato dall’offesa nei riguardi del ricordo di Ylenia. Superare due lutti così importanti non è facile per nessuno, per questo sarebbe più che comprensibile se Romina avesse cercato di liberarsi dai pensieri negativi raggiungendo i suoi affetti più cari, soprattutto quelli che non vede spesso come la figlia Cristel e i suoi nipotini.

Romina Power in Croazia – Fonte: Instagram