Romina Power cambia look dopo il duetto con Al Bano a Sanremo

Per Romina Power nell’aria non c’è solo una canzone che sa di felicità, ma anche una voglia profonda di rinnovarsi, di cambiare, di mettersi in gioco. Come dimostrano le sue ultime foto su Instagram, per la poliedrica artista è il momento di pensare a sé stessa con un cambio di priorità e di look.

Ma andiamo per ordine: il duetto con Al Bano a Sanremo 2020, andato in onda in occasione della prima serata del Festival, è decisamente stato un successo. Non ci sono dunque delle vere e proprie ragioni per cui Romina dovrebbe decidere di allontanarsi dall’ex marito.

Anzi: il brano inedito Raccogli l’Attimo, scritto per i due da Cristiano Malgioglio, sta dando i suoi frutti con grandi numeri in termini di riproduzioni e visualizzazioni. Ciononostante, si sa, la Power è sempre stata una donna indipendente e dal carattere forte. Per questa ragione, forse, ha deciso di prendersi una piccola pausa dalle esibizioni con l’ex.

Ha infatti lavorato, negli scorsi giorni, con il regista Guillermo Del Toro, per altro trionfatore alla Notte degli Oscar 2020. La Power è stata impegnata sul set del film Nightmare Alley, dimostrando che le sue ambizioni non sono ferme alla manifestazione canora italiana, ma vanno oltre in confini e si fermano – per ora – a Hollywood.

Per quanto riguarda il look, Romina ha sfoggiato un meraviglioso caschetto ondulato, che, come appare dalle foto, incornicia alla perfezione il suo viso ed esalta i suoi bellissimi lineamenti. Azzeccatissimo anche il colore scelto: un castano scuro che si raccorda perfettamente alle sue sopracciglia folte e dona inoltre all’incarnato una maggiore radiosità.

Eppure, vuoi perché la storia è fresca, vuoi perché le asce di guerra difficilmente si seppelliscono davvero, le foto di Romina e il suo cambio di look sono sembrate anche una risposta alle frecciatine lanciate dalla Lecciso durante la scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso.

Approfittando di un video messaggio di Cristiano Malgioglio, infatti, la bionda moglie di Al Bano ha voluto sottoche è merito suo se il cantante si è presentato a Sanremo con Romina e l’ha anche accusata – seppur ironicamente – di appesantirlo.

Così, Romina sembra aver dimostrato che i suoi pensieri vanno oltre Cellino San Marco e il suo ex compagno di vita. E, a giudicare dal nuovo colore di capelli, vanno anche oltre al look biondo-Lecciso, contrapponendole ulteriormente. Anche nei colori.