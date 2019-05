Romina Power va ad Amici, confermata Antonella Clerici. Ma Al Bano preferisce i figli

editato in: da

Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso oggi

Romina Power è volata a Roma e sabato 18 maggio farà parte dalla giuria di Amici dopo Mara Venier.

Per svolgere il suo impegno professionale, la cantante si è dovuta separare a malincuore dalla sua amata cagnolina Nala. Su Instagram ha descritto la sua tristezza per il distacco, commentando una dolcissima foto del suo cucciolo: “Vorrei portarla sempre con me , ma domani parto di nuovo”.

Ma il dovere chiama e Romina non può deludere i suoi fan che attendono trepidanti di vederla in tv e sul profilo Instagram del Fan Club ufficiale si precipitano a scrivere:

Romina finalmente Domani sera ti vedremo in TV ad Amici 👫 sarà una serata speciale non vedo l’ora ti voglio bene col ❤️

Intanto Maria De Filippi si aggiudica la presenza anche di Antonella Clerici che però probabilmente non sarà una delle giurate, come precisa Tv Blog. Un vero e proprio colpaccio per Queen Mary, soprattutto dopo lo stop della Rai che le ha impedito, salvo ulteriori sviluppi, di partecipare a Domenica In con Mara Venier.

Accanto a Romina e alla Clerici, ci sarà J-Ax, fresco del successo della prima puntata di All Together Now, condotto da Michelle Hunziker. E Al Bano? Lui non sarà alla corte di Maria. Forse resterà a casa a guardare in tv l’ex moglie, sempre se Loredana Lecciso glielo permetterà. La showgirl infatti, stando a quanto scrive sui social, ci aggira in questi giorni nelle tenute Al Bano.

La sua presenza a Cellino San Marco, come quella di Romina in Italia, potrebbe non essere del tutto casuale. Infatti, il 20 maggio Al Bano compirà 76 anni. Chissà se riuscirà a coronare il suo desiderio di essere circondato dai suoi 5 figli per il compleanno. Il cantante in un’intervista a Gente ha raccontato di quanto sia complicato riunire la famiglia:

Quando sto con i miei ragazzi mi sento completo, anche se averli tutti e cinque insieme è complicato. Cristel vive a Zagabria con il marito Davor e il piccolo Kai. Ad agosto, poi, arriverà una bambina.

La speranza però è l’ultima a morire. Intanto è tornata a vivere in Italia Romina Jr, Yuri è in giro per il mondo, ma potrebbe fare tappa in Puglia. Coi più piccoli, Jasmine e Bido, avuti dalla Lecciso, è più facile: