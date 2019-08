Romina e Al Bano nonni: l’annuncio ufficiale e il post commovente su Instagram

editato in: da

Al Bano Carrisi e Romina Power sono diventati nuovamente nonni. Ad annunciarlo, dopo giorni di indiscrezioni, la stessa attrice americana che ha postato uno scatto su Instagram.

Dopo l’arrivo del piccolo Kay infatti Cristel ha dato alla luce Cassia, seconda nipotina della coppia di cantanti. Una nascita che ha riempito di gioia nonna Romina, tanto che ha voluto condividere con i follower di Instagram la sua immensa felicità. Confermando l’arrivo della piccola, la Power ha postato una foto che ritrae la mano di Cristel che stringe quella della neonata.

Uno scatto dolcissimo accompagnato da una didascalia ancora più bella. “Quella manina che la mamma non lascerà per il resto della vita” ha scritto Romina, commuovendo tutti. Nei giorni scorsi si era parlato molto del parto di Cristel che, secondo quanto scopriamo ora, avrebbe dato alla luce Cassia in una clinica in Croazia.

Dopo le nozze con il magnate Davor Luksic, la figlia di Al Bano e Romina aveva deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi all’estero. Poi l’arrivo di Kay e, poco dopo, a sorpresa, di Cassia. La gravidanza era stata annunciata dalla stessa Cristel sulle pagine del settimanale Chi.

“I miei genitori sono felicissimi – aveva svelato la giovane -, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini. Io e mio marito Davor non ci fermeremo qui: sogniamo una famiglia molto numerosa”.

Romina è volata immediatamente in Croazia per abbracciare la nipotina, mentre Al Bano si trova ancora a Cellino San Marco dove ospiterà per qualche giorno l’amica Loredana Bertè. Il nuovo arrivato avvicinerà ancora di più i due ex? I fan sperano di sì soprattutto ora che Loredana Lecciso ha confessato di aver lasciato le tenute Carrisi in Puglia.

Lei e il cantante avevano provato a ricucire il loro rapporto, ma l’esperimento non sembra essere riuscito, anche se l‘affetto reciproco resta immutato.