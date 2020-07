Romina Pierdomenico festeggia due anni d’amore con Ezio Greggio

editato in: da

Chi è Romina Pierdomenico, la nuova fiamma di Ezio Greggio

Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio festeggiano due anni d’amore: la showgirl e il comico si sono fidanzati nel 2018 e sono sempre più innamorati. La loro love story è stata un fulmine a ciel sereno per i loro ammiratori, colpiti dalla loro differenza d’età, causando non poche polemiche.

Tra i due, infatti, intercorrono ben 39 anni di differenza: Ezio ha superato i 65 anni, mentre Romina ne ha solo 26, eppure la loro relazione va a gonfie vele, complice anche la verve giovanile del comico e l’ambiente lavorativo in comune. Non a caso, Romina è stata la conduttrice de La Sai L’Ultima? Insieme al suo compagno.

In una recente intervista rilasciata al magazine Gente, Romina ed Ezio sono stati i protagonisti di un set fotografico a Montecarlo, luogo nel quale vivono insieme, per raccontare qualche dettaglio in più su come si sono conosciuti:

Ci siamo conosciuti tre anni fa a Montecarlo. Tempo dopo, grazie alla chat di Instagram, iniziammo a scriverci: un classico. Finalmente decidemmo di vederci ma il primo incontro avvenne, per caso, con un giorno di anticipo rispetto alla data dell’appuntamento e in un luogo che non c’entrava nulla. Un segno del destino.

La coppia ha poi condiviso con i lettori cosa amano l’uno dell’altro, in particolare Ezio ha spiegato come Romina lo renda giovane, grazie al suo senso dell’umorismo, il fascino e le passione comune per lo sport e per i viaggi.

Battute, gag spontanee, scherzi, e piccole premure: questa è la chiave del rapporto della coppia, che ha affrontato anche momenti difficili.

Ezio e Romina, infatti, hanno avuto diversi problemi non solo per le polemiche sulla loro età, ma anche per l’insistenza di alcuni paparazzi: lo scorso agosto, la coppia ha avuto un incidente in cui Romina è finita in ospedale in seguito a un impatto avuto con un’altra auto proprio mentre i due stavano sfuggendo dai paparazzi in cerca di scoop.

Tutto si è risolto per il meglio e poco a poco anche gli ammiratori e le rispettive famiglie hanno smesso di vedere l’età di Ezio e Romina come un problema. Perfino Gabriele e Giacomo, figli di Greggio coetanei della Pierdomenico, si sono detti contenti delle scelte amorose del padre.

Sempre al settimanale Gente, in una intervista dell’anno scorso, Romina ha affrontato i quesiti sugli anni di differenza con Ezio, spiegando come il fidanzato l’abbia resa una persona migliore.

Con l’esperienza, la sensibilità e l’intuito ogni giorno mi aiuta a migliorare. Quando abbiamo lavorato insieme, il solo stargli vicino mi ha permesso di comprendere come ci si deve muovere davanti alle telecamere, ma anche quanto sia importante prepararsi.

La loro storia d’amore non si accinge ad arrestarsi e i due sono sempre più innamorati e non hanno paura di dimostrarlo: non ci resta altro che augurare a Ezio e Romina un bellissimo futuro.