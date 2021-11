Romina Carrisi parla del suo futuro lavorativo: “Non andrei mai dalla D’Urso”

Al Bano compie gli anni e Romina sfida Loredana (che risponde a tono)

Non corre buon sangue tra i Carrisi e Barbara D’Urso. Dopo il post di Cristel Carrisi in cui la giovane ironizzava sulla D’Urso, ora tocca a Romina Carrisi dire la sua.

La figlia di Al Bano sembra dunque seguire le orme della madre, anche lei, a differenza degli altri figli, ha sempre rifiutato gli inviti della conduttrice di Canale 5.

Il futuro della giovane Carrisi non passerà dai salotti di Barbara D’Urso

La 34enne, ultimogenita di Al Bano e Romina Power, si è espressa pubblicamente tirando in ballo la conduttrice Barbara D’Urso e ha affermato che non andrebbe per nessun motivo nei suoi salotti tv: “Non andrei mai in dei contenitori che non mi appartengono e che non fanno emergere le parti migliori di me. Insomma dalla d’Urso non ci andrei mai!”, ha affermato. A differenza dei fratelli maggiori, Cristel e Yari, Romina Jr non è mai stata ospite dei salotti tv della conduttrice.

L’Isola dei famosi nel 2005: un’esperienza che oggi non rifarebbe

Romina Carrisi nel 2005 aveva partecipato alla terza edizione dell’Isola dei Famosi con suo padre Al Bano. Al riguardo ha dichiarato: “Perché ho partecipato? Mi incuriosiva l’idea di vivere su un’isola deserta e sperimentare tutte le sensazioni connesse. Col senno del poi non avrei assolutamente partecipato perché non ero pronta e non avevo le giuste attrezzature, né emotive né psicologiche né fisiche, per affrontare un’esperienza del genere”.

Ma sul suo futuro lavorativo non ha dubbi e anche se glieli hanno proposti, Romina Jr dice che non accetterebbe mai di partecipare ad un reality. La motivazione? Il fatto di essere convinta di non poter dare il meglio in questo genere di programmi: “Innanzitutto perché non contano le dinamiche interne quanto invece quelle esterne che vogliono intrecciare: non mi va di andare a mettere in mezzo la mia famiglia o terzi”, ha dichiarato la giovane.

Nel frattempo spunta il bacio con Emanuele Caserio

Quello che è certo è che la donna ha sempre mantenuto un certo riserbo sulle sue questioni private, anche se solo pochi giorni fa sul suo profilo Instagram è spuntata la foto di un bacio con Emanuele Caserio alla Lilly e il Vagabondo, mentre i due stavano mangiando un piatto di spaghetti a casa della figlia del cantante di Cellino San Marco.

Al momento però non sappiamo con con certezza se la simpatia tra Romina Carrisi ed Emanuel Caserio si sia trasformata in amore: quello che possiamo affermare è che la complicità tra i due è di certo palpabile.