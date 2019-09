Chi è Rodolfo Salemi che avrebbe stregato Francesca Verdini

editato in: da

Bello, intelligente e…tentatore: ecco il ritratto di Rodolfo Salemi, il trentaquattrenne toscano che avrebbe fatto perdere la testa a Francesca Verdini.

Un flirt di cui si è parlato molto, e che poi è stato smentito dal diretto interessato, che ci ha incuriosite non poco sulla sua reale identità. Modello, volto televisivo e uomo politico, Rodolfo è nato a Viareggio il 15 giugno 1985. Sfortunatamente, della sua vita privata si sa davvero poco, se non che lavora come informatore farmaceutico ed è molto attivo socialmente nella sua città d’origine, dove ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale nel 2015 e poi di consigliere delegato allo sport nel 2017.

Ma a renderlo noto non è stato il suo attivismo, quanto piuttosto la partecipazione al programma Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore della bella Mara Fasone. Sfortunatamente, però, il bel toscano non ha potuto partecipare ad alcune esterne con la tronista per via di brutto incidente in moto che lo ha costretto a rimanere bloccato a casa per almeno due mesi, e lei ha abbandonato il programma prima che i due potessero salutarsi. Un’occasione finita male per Salemi, che sperava di ritrovare l’amore dopo la difficile chiusura della sua storia con Lisa Lazzini, Miss Castelfiorentino 2017.

Ma questa non è stata la sola presenza televisiva che ci ha fatto conoscere Rodolfo. Lo scorso anno, il toscano è apparso più volte nei salotti di Barbara D’Urso in veste di opinionista, chiamato a difendere l’amico d’infanzia Matteo Gentili, a quel tempo uno dei concorrenti del Grande Fratello 15. Poi, quest’anno, la partecipazione a Temptation Island come tentatore, pronto a rimettersi in gioco e a trovare l’amore dopo essersi finalmente ripreso dalle conseguenze del brutto incidente di cui è stato vittima.

Più di tutto questo, il nome di Rodolfo Salemi è ora sulla bocca di tutti per via del presunto flirt con Francesca Verdini, la giovane compagnia di Matteo Salvini che, a quanto riferito dai rumours, avrebbe deciso di lasciare il suo fidanzato per lanciarsi nella braccia dell’affascinante tentatore.

A smentire questa storia sarebbe stato proprio il toscano, che avrebbe affermato di non avere alcun tipo di rapporto sentimentale con la figlia dell’ex parlamentare Denis Verdini. Nessuna conferma, per ora, da parte dei diretti interessati. A chi dovremmo credere quindi? Al silenzio della coppia o alle parole del bel tentatore di Temptation?