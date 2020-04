Rock Economy, Celentano trionfa in tv e si prende la sua rivincita con la figlia Rosita

editato in: da

Adriano Celentano e Claudia Mori: un amore lungo 55 anni (e 24mila baci)

Adriano Celentano si prende la sua rivincita in tv con Rock Economy dopo il flop di Adrian e la figlia Rosita commenta la performance del padre su Instagram. Il Molleggiato era assente dal piccolo schermo da mesi dopo l’uscita di scena di Adrian, il suo progetto che, dati alla mano, non era riuscito a conquistare il favore del pubblico.

Il formato, costituito da una parte condotta da Celentano e un cartone animato, non aveva fatto breccia nel cuore dei telespettatori, causando accese polemiche. Nemmeno l’intervento di nomi importanti della tv, da Maria De Filippi a Paolo Bonolis sino a Gianni Morandi, e la scelta dell’artista di cantare, erano serviti a migliorare la situazione.

Dopo il flop si era parlato di un addio definitivo di Adriano Celentano alla televisione, ma, a sorpresa, in questi giorni Canale Cinque ha deciso di riproporre il Molleggiato in prima serata. La rete ha infatti trasmesso Rock Economy, il concerto-evento realizzato all’Arena di Verona con le canzoni del cantante, ma soprattutto le sue riflessioni sul mondo.

In tanti sui social hanno apprezzato la performance di Celentano, commentando lo show e alcuni spezzoni del programma che sembrano raccontare l’epoca che stiamo vivendo. In Rock Economy, Adriano parlava dello stare insieme per davvero, della necessità di ritrovare una coesione e di non isolarsi. Un discorso che è stato riproposto su Instagram anche da Rosita Celentano, la figlia dell’artista, che ha scritto: “Papà mio – con tanto di cuoricini -. Arena di Verona 2012”.

Era il 1963 quando Celentano incontrò sul set di Uno strano tipo Claudia Mori. L’attrice stregò da subito il cantante che per lei lasciò la compagna Milena Cantù. I due si sposarono in segreto a Grosseto, nella chiesa di San Francesco, l’anno successivo e dal loro amore nacquero tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda.

Tutti e tre sono molto legati ad Adriano, in particolare Rosita, che ha sempre difeso il padre dalle critiche, soprattutto dopo la messa in onda di Adrian. L’attrice ha raccontato ai follower di aver seguito le repliche di Rock Economy e nelle Stories ha condiviso alcuni video dello show, scrivendo: “Ti voglio bene papà” e “Sempre avanti”.