Rocío Muñoz Morales, lo scatto dolcissimo e inedito su Instagram per i 5 anni della figlia

Uno scatto emozionante, di uno dei momenti più speciali e straordinari della vita di una persona: lo ha condiviso Rocío Muñoz Morales con i suoi tanti fan su Instagram.

L’attrice, conduttrice televisiva e modella spagnola, classe 1988, è legata all’attore Raoul Bova dal 2013 quando si sono conosciuti sul set del film Immaturi, una relazione nata a poca distanza dall’addio tra lui e la ex moglie Chiara Giordano.

Dall’amore tra Rocío e Raoul sono nate due bambine: Luna e Alma, ed è proprio alla prima delle due che è dedicato lo scatto tenerissimo che la showgirl ha pubblicato sui social.

Si tratta del momento subito dopo il parto con la piccola che viene mostrata a mamma e papà, attimi indelebili che restano nel cuore di ogni genitore. E la gioia e l’amore si leggono sui volti dei due attori mentre guardano la loro bambina.

Rocío Muñoz Morales, per accompagnare l’immagine, ha scritto anche una dedica molto dolce: “5 anni fa insieme a te è nata la parte migliore di me. Grazie di esistere Luna. Auguri amor mio!”, parole dolcissime dedicate alla figlia. Ma anche per il papà per il quale aggiunge: “PS Grazie per essere stato il compagno perfetto d’avventura.”

Recentemente la coppia è stata protagonista di un’intervista a due nel salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo si sono raccontati in una lunga chiacchierata che ha toccato tanti temi diversi. A partire dalla loro bellissima storia d’amore, nata sette anni fa, fino alle figlie. Luna è nata nel 2015 mentre Alma tre anni dopo. Raoul è anche papà di Alessandro Leon e Francesco, avuti con la ex moglie Chiara Giordano.

A quanto pare è lui a essere il più severo tra i due, mentre Rocío aveva raccontato alla Toffanin: “Io ho con loro una complicità enorme, non so se è perché sono femmine o perché sono lontana dalla mia famiglia d’origine, però siamo come una sola persona”.

Rocío e Raoul sono una bellissima coppia, capace di farci sognare. Come con questo scatto inedito di un momento molto speciale che l’attrice ha voluto condividere con i fan. Una foto che ha scatenato i follower con tantissimi like e auguri per il compleanno della piccola Luna.