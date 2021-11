Rocío, la dolce dedica ai genitori: “Dopo 50 anni uniti come il primo giorno”

Festa del Cinema di Roma, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales innamorati sul red carpet

I genitori sono le persone che ci danno la vita, e non nel senso strettamente biologico del termine. Sono i nostri fari nella notte, la spalla su cui piangere, i “vecchi” contro cui remiamo quando da adolescenti non vogliamo sentirci dire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Sono i nostri punti di riferimento, o almeno è così che dovrebbe essere. Rocío Muñoz Morales, la splendida compagna di Raoul Bova, è una delle fortunate. Il suo papà e la sua mamma hanno festeggiato 50 anni di matrimonio e lei, da figlia innamorata, ha voluto rendergli omaggio con una dedica a dir poco emozionante.

Rocío e la dedica per le Nozze d’Oro dei genitori

Mezzo secolo di vita insieme, sempre l’uno al fianco dell’altra, meritano tutti i festeggiamenti possibili. E la bellissima Rocío Muñoz Morales non poteva perdere l’occasione per dedicare qualche riga su Instagram a papà Manuel e mamma Maria Pilar, due vere rocce, innamorati come il primo giorno:

Grazie per l’AMORE che ci avete insegnato, che ci avete fatto vivere insieme a voi in questi 50 anni, Manuel e Mª Pilar. Per questi anni passati insieme, per i belli e brutti momenti condivisi senza mai lasciarvi, ne lasciarci. Senza voler essere il matrimonio perfetto, avendo sbagliato, ma ancora uniti come il primo giorno; con una luce negli occhi di due persone che si amano veramente e profondamente. Il fuoco d’amore che avete sentito il giorno che vi siete scelti, ieri si è rinnovato dopo 50 anni per amarvi nuovamente giorno dopo giorno.

Le belle storie d’amore ci fanno sempre sognare e lo splendido (e longevo) rapporto tra la mamma e il papà di Rocío è una di queste. Come ha ben spiegato l’attrice, non sempre tutto è perfetto ed è naturale che ci siano alti e bassi, momenti belli come momenti difficili. Ma quando c’è l’amore, quello vero con la “a” maiuscola (anzi, con tutte le lettere maiuscole come ha scritto Rocío), non c’è tempesta che non si possa superare insieme.

L’amore per Raoul Bova e le adorabili figlie

L’amore chiama altro amore, c’è poco da fare. Basta guardare la splendida famiglia che Rocío Muñoz Morales ha costruito con Raoul Bova per comprenderlo appieno, due anime gemelle che hanno incrociato i propri cammini per non lasciarsi più. Oggi la coppia vive una vita serena, tra impegni di lavoro e una casa piena di gioia, con due figlie (Alma e Luna) che sono diventate la più importante ragione di vita per mamma Rocío.

“Non ricordo più la vita prima di loro! Sono un dono“, aveva raccontato ai microfoni di Mara Venier, a Domenica In -.(…) Le bacio, le abbraccio sempre, forse anche troppo”. Ma l’amore non è mai troppo, cara Rocío. E queste bambine sono fortunate ad avere due genitori che si amano profondamente, proprio come quegli splendidi nonni che hanno celebrato un traguardo importante come 50 anni di vita insieme.