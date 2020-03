Rocio Munoz Morales, confessione in tv sulle nozze con Raoul Bova

editato in: da

Rocio Munoz Morales, la top model che ha stregato Raoul Bova

Rocio Munoz Morales si confessa in tv, parlando per la prima volta delle nozze con Raoul Bova. I due sono legati dal 2013 e hanno due figlie: Luna e Alma. Un amore nato sul set e vissuto lontano dai riflettori che però non è ancora sfociato nel matrimonio. Come è noto l’attore romano ha alle spalle un’altra unione importante, quella con Chiara Giordano che è stata sua moglie per oltre dieci anni e gli ha regalato i figli Alessandro Leon e Francesco.

Un divorzio, quello affrontato da Bova, che è stato molto doloroso, segnato dai gossip e da una lite con la suocera Annamaria Bernardini de Pace. Oggi però l’attore sembra aver ritrovato la felicità e anche il rapporto con Chiara Giordano è migliorato per amore dei figli. Raoul non ha mai nascosto di essere molto innamorato di Rocio, ma le nozze non sono ancora arrivate.

Ospite di La Vita in Diretta, la Morales ha parlato del futuro con Bova. “Ancora niente matrimonio – ha detto mostrando le mani in cui non c’è nessuna fede ad Alberto Matano -. Se accadrà, faccio una promessa in diretta, sarai il primo a saperlo”.

Attualmente Rocio è a teatro con Sherlock Holmes e i delitti di Jack lo squartatore, spettacolo in cui recita accanto a Giorgio Lupano. “Mi piace studiare – ha raccontato lei -, amo il mio lavoro e lo faccio con rispetto nei confronti di chi lo fa da anni e ovviamente del pubblico”. L’attrice ha poi affermato che Bova la sostiene in tutto ciò che fa ed è sempre al suo fianco nelle scelte importanti. “Era contento, mi sostiene nelle mie scelte – ha chiarito -. Sono compagna e mamma di due figli, quindi fare teatro è un po’ una follia, ma lo faccio col cuore. Ormai non posso fare a meno del teatro. E lui è molto fiero di me”.