Rocio Munoz Morales compie 33 anni: la romantica dedica di Raoul Bova

Festa del Cinema di Roma, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales innamorati sul red carpet

Rocio Munoz Morales ha festeggiato il suo compleanno in grande stile: nel giorno in cui ha compiuto 33 anni, la bellissima attrice spagnola ha voluto ricordare questa importante ricorrenza su Instagram. E per l’occasione, Raoul Bova le ha dedicato parole speciali.

Sono tantissimi gli auguri social che Rocio ha ricevuto nel giorno del suo compleanno. Auguri che lei stessa ha deciso di condividere tra le sue storie di Instagram, per assaporare appieno il calore delle persone che le vogliono bene. Ma un messaggio è quello che più le ha scaldato il cuore: è, ovviamente, quello di Raoul Bova, che le sta accanto ormai da parecchi anni. “Auguri, amore mio” – le ha scritto l’attore sul suo profilo, a didascalia di una splendida foto che ritrae Rocio accanto alla sua bambina.

Entrambe voltate da un lato, intente a guardare l’orizzonte; entrambe con un fiore colorato tra i capelli, bellissime e romantiche: il ritratto immortalato da Raoul Bova è una vera gioia per gli occhi, e i fan si sono scatenati lasciando i loro auguri a Rocio. Anche lei ha voluto condividere un paio di scatti sul suo profilo Instagram, per celebrare il suo 33esimo compleanno. La prima è una foto che la vede in calzoncini e maglietta oversize, con un paio di occhiali da sole e un cappello molto chic: anche così, con un abbigliamento che di certo nulla ha della sua splendida eleganza, riesce a sembrare una dea.

L’altra foto è golosissima: si tratta della torta con cui ha festeggiato in famiglia, una deliziosa (e bellissima) cheesecake con un enorme fiore a decorazione e le immancabili candeline. L’attrice spagnola ha trascorso questa ricorrenza con le persone a lei più care. Un compleanno in sordina, assieme a Raoul Bova e alle loro due incantevoli bambine Luna e Alma. Ed è stata probabilmente una giornata strepitosa, nell’intimità di coloro che la amano.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si sono incontrati per la prima volta nel 2011, sul set del film Immaturi – Il viaggio. Tra di loro è scoppiato l’amore, nonostante l’affascinante attore fosse all’epoca ancora sposato con Chiara Giordano. Un sentimento travolgente li ha sospinti delicatamente fino ad oggi, sempre insieme, sebbene il loro percorso non sia stato affatto privo di ostacoli. Ma l’amore ha compiuto un grande miracolo. E ai fan non resta che attendere l’ultimo passo: di recente, in effetti, Rocio ha rivelato di desiderare che Raoul le chieda di convolare a nozze.