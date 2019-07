Rocio e Raoul Bova pronti alle nozze: gli indizi

editato in: da

Gli indizi ci sono tutti: Rocio Munoz Morales e Raoul Bova potrebbero convolare presto a nozze.

Proprio in questi giorni, i due sono stati visti girare per le strade di Roma, entrando e uscendo dalle chiese del centro. Un chiaro indizio che potrebbe confermare che la coppia sia alla ricerca di un luogo per celebrare la cerimonia.

Dopo ben sei anni insieme, e due bambine, Rocio Morales e Raoul Bova sembrerebbero aver deciso di pronunciare il fatidico sì. Nonostante alcune indiscrezioni abbiano visto la coppia in crisi, i due attori si sono dimostrati più innamorati che mai, tanto da aver lasciato trapelare l’idea di volersi finalmente giurare amore eterno.

In alcune recenti interviste, la bella attrice spagnola ha infatti ammesso che il matrimonio è tra i progetti imminenti della coppia. “Quando ci sposeremo? All’improvviso, lontano da tutto, senza programmare troppo”, così la bella Rocio ha lasciato intendere che presto potrebbe suggellare il suo amore con Raoul.

Non c’è affatto da stupirsi che i due si siano già messi in moto per i preparativi, in maniera del tutto intima e privata, proprio come ha dichiarato l’attrice. Essendo entrambi molto credenti, avrebbero infatti deciso di sposarsi con una cerimonia religiosa, il che ben spiega perché siano stati visti girare tra le strade del centro di Roma (dove oramai vivono da qualche anno) alla ricerca della chiesa giusta per il matrimonio.

L’affiatamento tra i due attori sembra quindi essere più che evidente. Di recente, madrina del Taormina Film Festival, Rocio Morales ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua storia d’amore: “I quattro gabbiani che ho tatuati sul braccio siamo io, lui, Luna e Alma, mentre qui è Santa Gemma, santa italiana cui sono devota che ho scoperto a Madrid. Vado spesso in chiesa a pregare per lei”. Un’affermazione che mette ben in evidenza sia la fede della bella spagnola, sia l’amore che prova per Raoul Bova.

E non è certo la prima dichiarazione che l’attrice ha rilasciato sul suo compagno. Rocio ha rivelato di innamorarsi ogni giorno di più, il che potrebbe presto portare i due sull’altare di una delle tante chiese del centro della Capitale.