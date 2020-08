Robin Williams, a sei anni dalla morte un documentario per spiegare il suicidio

editato in: da

Sei anni senza il sorriso di Robin Williams: i suoi ruoli indimenticabili

Esattamente sei anni fa, l’11 agosto del 2014, si toglieva la vita, impiccandosi in casa, uno degli attori più grandi di sempre: Robin Williams. Con i suoi personaggi aveva fatto ridere, piangere, sognare e riflettere, milioni di persone in tutto il mondo. Il suo suicidio, avvenuto a soli 63 anni, lasciò attoniti tutti i suoi fan. In realtà, fu rivelato in seguito, Robin non stava bene da tempo e gli era appena stata diagnosticata una grave malattia neurodegenerativa che gli avrebbe concesso pochi anni di vita.

“Se gli fosse andata bene avrebbe avuto magari tre anni di vita e sarebbero stati tre anni duri, probabilmente sarebbe stato internato. Alla fine, non aveva nemmeno più il controllo della sua voce, era sobrio, completamente pulito, ma soffriva di ansie», ha spiegato Susan Schneider, sua terza moglie, accanto a Robin fino alla fine, rendendo pubbliche le diagnosi di Parkinson e di demenza da corpi di Lewy fatte all’attore.

E così Robin ha preferito abbandonare la scena prima, prima che la sua mente venisse annebbiata completamente, prima che tutte le persone che lo amavano vedessero il suo tracollo fisico e ancor più psichico. Ha preferito che il sipario si chiudesse con il ricordo ancora forte delle sue meravigliose interpretazioni.

A sei anni di distanza Susan ha annunciato l’uscita di un documentario dedicato a Williams, Robin’s Wish, che racconta gli ultimi mesi di vita dell’attore.

Nel documentario, di cui è da poco disponibile un primo trailer, si vede Susan interrogare medici, amici, e colleghi che con lui hanno condiviso il set del suo ultimo film, Una notte al museo – Il segreto del faraone. “Sul set era chiaro a tutti che a Robin stava succedendo qualcosa e ricordo che un giorno mi disse ‘Non so cosa mi stia succedendo, non sono più io’ ” racconta Shawn Levy, regista del film.

“Era come se avesse dentro qualcosa che lo stesse consumando”, aggiunge David E. Kelly.

Nell’attesa di vedere al cinema la storia degli ultimi mesi di vita di un attore che è stato un gigante del cinema, in rete nel giorno dell’anniversario della sua morte, tantissime persone lo ricordano con parole piene d’amore.

“È salito su una cattedra per cogliere l’attimo fuggente. Ha preso vita una notte, al museo, ha indossato camice e naso rosso, la casacca di Peter Pan. Ovunque sia ora, in una lampada, dentro una nuova partita a Jumanji, rimarrà il più grande. Un pezzo di infanzia”

“Oh, Capitano! Mio capitano!Quanto ci manchi!

Quanto ci manca la tua parlantina brillante in un mondo così cinico e violento!”

“Oh capitano, mio capitano, spero che almeno lassù tu abbia trovato la pace e la serenità che tanto stavi cercando ma che purtroppo qui non eri riuscito a trovare. Mi manchi ogni giorno”

“Medicina, diritto, economia, ingegneria, sono occupazioni nobili e necessarie per sostenere la vita. Ma poesia, bellezza, romanticismo, amore, queste sono le cose per cui rimaniamo vivi. Grazie, Robin Williams”

“Non mi ero mai accorto che fosse scomparso nei giorni delle #StelleCadenti. C’è della simmetria, in questo. C’era coraggio e follia in ogni sua interpretazione. Un modo particolarissimo di dare forma all’amore e alla fragilità, all’ironia e alla bellezza. #RobinWilliams”

Ricordiamo come voleva lui: