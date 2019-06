Chi è Roberto Poletti, il biografo di Salvini

editato in: da

Roberto Poletti è un noto giornalista, ma soprattutto il biografo di Matteo Salvini.

Secondo le ultime indiscrezioni sarà lui il nuovo conduttore di Uno Mattina Estate. Il 10 giugno infatti Uno Mattina, condotto da Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi, chiude i battenti per lasciare spazio alla versione estiva dello show. Quest’anno però non è stato riconfermato Massimiliano Ossini, ma al suo posto ci sarà proprio Roberto Poletti.

Classe 1991, originario di Feltre, Poletti ha iniziato la sua carriera come giornalista lavorando per L’Indipendente di Vittorio Feltri. In seguito ha lavorato presso Radio 24 e Telelombardia, arrivando a dirigere Radio Padania Libera. Ha condotto diversi programmi televisivi fra cui Aria Pulita su La 7 Gold e Carta Straccia su Antennatre, infine è sbarcato a Mediaset, dove ha rivestito il ruolo di inviato per Quinta Colonna.

Nel 2008 ha abbandonato il Parlamento ed ha realizzato numerose inchieste su Libero, iniziando anche una carriera come scrittore. Poco dopo infatti ha scritto il libro Papponi di Stato, mentre nel 2015 è uscito Salvini&Salvini – Il Matteo-Pensiero dall’A alla Z, una sorta di manuale che racconta il leader della Lega.

La sua promozione a conduttore di Uno Mattina Estate ha scatenato accese polemiche, coinvolgendo anche il mondo della politica. Secondo le ultime informazioni mentre Massimiliano Ossini non è stato confermato, nel programma ci sarà nuovamente Valentina Bisti. La giornalista è al timone della trasmissione dal 2017, quando venne scelta per affiancare Tiberio Timperi.

Vincitrice di numerosi premi giornalistici, Valentina ha condotto in precedenza la rubrica Costume e Società del Tg2 ed è stata l’inviata speciale del Tg1 presso l’Isola del Giglio durante il naufragio della Costa Concordia. La Bisti è sposata con lo scrittore Claudio Colaiacomo, mentre non conosciamo la situazione sentimentale di Roberto Poletti.

Nonostante sia uno scrittore e un giornalista molto conosciuto non ha profili Instagram o Facebook e ha sempre difeso strenuamente la sua privacy.