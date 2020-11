editato in: da

A casa di Adriana Volpe: total white e dettagli preziosi

Roberto Parli rompe il silenzio sulla crisi con Adriana Volpe. Qualche giorno fa il settimanale Chi aveva annunciato la rottura fra la conduttrice e il marito, spiegando che i due si erano separati dopo una lunga crisi. “Adriana Volpe è tornata single – aveva scritto il magazine di Alfonso Signorini -. Tra la conduttrice e l’ex marito Parli l’amore è finito. Lui vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figlia”.

Se la Volpe non ha commentato il gossip, Parli ha scritto su Instagram un messaggio piuttosto criptico. In occasione di Halloween, l’imprenditore ha postato alcune foto, commentando: “È Halloween. Sarebbe il momento giusto che “qualcuno” tirasse fuori i propri scheletri dall’armadio. Ma, per me, è molto più appagante vedere felici i nostri figli. Ti amo Gisele… da sempre e per sempre”. Molti utenti hanno risposto a Parli, facendo riferimento ad Adriana Volpe. Un follower ha augurato all’uomo di trovare una “compagna meno bella e famosa, ma più sincera”. La replica di Roberto non si è fatta attendere: “Famosa? Di cosa? – ha scritto -. Le mie ferite sono la mia famiglia e mia figlia che piange ogni volta”.

Parli ha poi replicato a un utente che lo accusava di aver messo fine al suo matrimonio. “Peccato che non si giudica in 3 mesi, ma in 14 anni una persona tu guardi la TV io la vita reale”, ha detto. Insieme dal 2008, la Volpe e il marito hanno una figlia, Gisele. Dopo la fine del GF Vip, Adriana, che si è trasferita per condurre Ogni Mattina, non aveva nascosto di aver vissuto un momento difficile con il marito a causa della gelosia nei confronti di Andrea Denver. “Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà – aveva ammesso lei al settimanale Chi -, come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata. Che ci sia questo tipo di realtà non lo nascondo. Io sono un libro aperto. Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterci allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova”.