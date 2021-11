Roberto Farnesi è diventato padre: la foto con la sua Principessa

Mamme e papà vip del 2021

Non poteva cominciare meglio di così la settimana per Roberto Farnesi, il cinquantaduenne attore toscano ha rivelato al pubblico di essere diventato padre di una bambina con una magnifica foto in cui stringe tra le sue braccia la nuova arrivata. Farnesi, che aveva diffuso lui stesso la notizia della gravidanza della sua compagna la scorsa estate, ha provveduto ad annunciare la nascita su Instagram: la sua didascalia non avrebbe potuto essere più dolce di così.

La prima foto da padre

“Buongiorno Principessa!” Così Roberto Farnesi saluta la sua bambina, il cui arrivo era previsto per fine novembre. L’amato attore televisivo, interprete di tantissime storie del piccolo schermo, aveva parlato pubblicamente e via Instagram della gravidanza della sua fidanzata, la venticinquenne Lucya Belcastro con cui sta insieme dal 2015.

Il neo-papà non stacca gli occhi dalla bambina la cui testolina fa capolino dal fagotto in cui è stata avvolta. Nella foto sui social l’attore di Centovetrine e de Il Paradiso delle signore mostra una certa sicurezza nel tenere in braccio la bambina, una posa che conferma la sua voglia di diventare papà, ribadita negli ultimi mesi più volte. Per la coppia di innamorati era giunta l’ora di ingrandire la famiglia.

L’amore con Lucya Belcastro

La nuova arrivata rappresenta il coronamento di un sogno per Roberto Farnesi, che aveva anche fatto qualche gag sul set de Il Paradiso delle signore, la popolare soap Rai in cui interpreta da diverse stagioni uno dei personaggi principali, Umberto Guarnieri, indossando un pancione finto. La gioia era davvero incontenibile, come provano i post che l’attore ha pubblicato su Instagram in cui compare con la riservatissima Lucya che si è lasciata immortalare mentre era in attesa della bambina, nei mesi scorsi.

La compagna di Farnesi è infatti sconosciuta al mondo dello spettacolo. Nata nel 1996 a Montevarchi, studia lingue nel capoluogo toscano; non ha mai rilasciato interviste e mantiene la privacy sui social. La coppia, comparsa nel corso della stagione su alcuni settimanali, aveva anticipato che la piccola si sarebbe chiamata Mila. Ora che la “Principessa” è arrivata, i fan attendono conferme.