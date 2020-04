Roberto Bolle trionfa in tv con Danza con me e si mostra con la barba

editato in: da

Roberto Bolle, il ballerino che ha conquistato tutti

Roberto Bolle trionfa in tv con Danza con me e si mostra su Instagram in una versione inedita con la barba. Lo show di Rai Uno, che ormai da diversi anni fa compagnia ai telespettatori all’inizio dell’anno, ha conquistato ancora una volta tutti. Un condensato di danza, bellezza e arte che ha lasciato a bocca aperta i telespettatori e ha regalato ottimi ascolti.

Nelle ultime settimane la Rai ha deciso di rivoluzionare il proprio palinsesto. La mancanza di programmi di punta come Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, ha spinto l’azienda di viale Mazzini a puntare sui volti più amati della rete, fra questi non solo Fiorello, ma anche Roberto Bolle. Il suo show, Danza con me, è ormai un cult, in onda dal 2018. Per questo il pubblico ha apprezzato la scelta di mandare in onda un “meglio di…”, con tanti ospiti, da Sting a Cesare Cremonini, passando per Miriam Leone, Virginia Raffaele, Andrea Bocelli, Fabri Fibra, Geppi Cucciari, Marco D’Amore e Fabio De Luigi.

Poco prima della messa in onda di Danza con me, Roberto Bolle ha rilasciato una breve intervista a Rai News, in cui ha raccontato l’amore per il suo show e un nuovo progetto nato in queste settimane. Si tratta di OnDance, un sito con intrattenimento, danza e arte, che ha già ottenuto un grand successo. “Era nata – ha svelato lui – come manifestazione per promuovere la cultura del ballo nei teatri e nelle piazze d’Italia e quest’anno doveva svolgersi a giugno, ma siamo stati costretti a rimandare le iniziative dal vivo. Però ora lo sto ‘trasferendo’ in rete: offriamo newsletter, lezioni di ballo, incontri, approfondimenti. Vorrei che il sito diventasse un impegno regolare per tutto l’anno”.

Su Instagram, Roberto Bolle ha commentato i momenti più belli di Danza con me, dall’incontro con Geppi Cucciari all’esibizione di Bocelli, sino ai balletti. Per la prima volta il ballerino si è mostrato in una versione inedita, con la barba. Un look nuovo per lui, abituato a un volto sbarbato, che però ha stregato da subito di fan, che hanno mostrato su Instagram di apprezzare molto il cambiamento.