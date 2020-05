Benigni trionfa con I Dieci Comandamenti, ma Bonolis lo batte con Ciao Darwin

editato in: da

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, storia di un amore

Roberto Benigni trionfa in tv con I Dieci Comandamenti, ma perde lo scontro con Ciao Darwin di Paolo Bonolis. Un risultato che arriva dopo le polemiche sollevate, qualche giorno fa, da Lucio Presta, manager dei vip e grande esperto di tv, che aveva commentato con amarezza la scelta della Rai di trasmettere le repliche dello show di sabato.

I risultati parlano chiaro: su Rai Uno I Dieci Comandamenti ha conquistato ben 3.466.000 spettatori che sono pari al 14.2% di share, mentre su Canale 5 Ciao Darwin ha totalizzato 4.992.000 telespettatori pari al 22.2% di share.

Poco prima della messa in onda del programma, con la consueta simpatia, il comico e marito di Nicoletta Braschi, si era confessato in una breve intervista rilasciata a Laura Chimenti nel corso del Tg1. “Ci abitueremo anche a fare l’amore a tre, quattro metri di distanza, a baciarci da una stanza all’altra – ha spiegato Benigni, svelando come sta vivendo questo periodo -. Questo sentimento di pietà, di compassione immensa per il dolore che sta attraversando tutto il mondo e sentire che siamo un corpo unico, che se qualcuno soffre, soffro anch’io. Chi non lo sente non appartiene all’umanità”.

I Dieci Comandamenti è uno fra gli show di maggiore successo del comico toscano, nato da un lungo lavoro e dalla sua genialità. Anche le repliche del programma hanno incontrato il favore dei telespettatori, ma non sono mancate le polemiche per via dello scontro con Ciao Darwin di Paolo Bonolis.

“Sabato sera complicata per me, dovrò andare a letto presto – aveva scritto qualche giorno fa Lucio Presta su Twitter -. Rai 1 I Dieci Comandamenti, Canale 5 Ciao Darwin. O sommo o vado a dormire. Palinsesti scellerati”. Due programmi molto diversi, ma entrambi campioni d’ascolti fra cui il pubblico è stato costretto a scegliere. E sarebbe stato proprio questo il motivo dello sfogo del marito di Paola Perego.

Già qualche tempo fa l’agente aveva criticato la decisione di trasmettere nella stessa serata Ciao Darwin di Paolo Bonolis e VivaRaiPlay di Rosario Fiorello. “Perché mettere Fiorello e Bonolis al sabato entrambi? – aveva spiegato all’Adnkronos -. Non era meglio per il pubblico giorni diversi per godere dei due programmi in replica e montaggio? Logiche che mi sfuggono”. Una posizione che era stata condivisa anche dai diretti interessati.