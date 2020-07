Roberta Morise e Ignazio de Il Volo insieme: l’indizio su Instagram

editato in: da

Roberta Morise e Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo, sarebbero stati avvistati insieme sul lungomare calabrese. Love story o solo amicizia? Questo ancora non lo sappiamo, ma a far aumentare i dubbi al riguarda c’ha pensato proprio Roberta, su Instagram, ha menzionato proprio il tenore, dedicandogli una stories.

A riportare il retroscena sull’uscita dei due in Calabria è Dagospia: secondo il sito di gossip, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri frequenterebbe Ignazio da fine giugno, periodo in cui la coppia sarebbe stata avvistata per la prima volta insieme, precisamente sul lungomare di Cirò Marina. Un altro elemento, però, potrebbe confermare la loro presunta relazione: tra le stories di Instagram caricate dalla conduttrice, come già accennato, è comparso il volto di Ignazio, ripreso alla televisione.

Roberta, nello specifico, ha pubblicato il video della replica di House Party (programma condotto da Michelle Hunziker) andato in onda la sera del 7 luglio 2020 e dove Ignazio era ospite. E la storia, che riprende uno spezzone dello show di Canale 5, è stata accompagnata da una frase: “Promessa mantenuta!”, che Roberta ha dedicato a Boschetto (taggandolo) aggiungendo una emoticon sorridente e un simpatico filtro sul volto del tenore.

Al momento, nessuno dei due ha confermato o smentito l’indiscrezione, ma quello che è successo pare dimostrare che ci sia una certa confidenza tra di loro, nonostante i loro 8 anni di differenza. Ricordiamo, infatti, che Ignazio ha quasi 26 anni, mentre Roberta ne ha 34.

Certo, se le voci sulla loro frequentazione fossero veritiere, questa sarebbe la seconda storia d’amore caratterizzata da un’importante differenza d’età per l’ex soubrette de L’eredità. Roberta, infatti, ha avuto una love story con il conduttore Carlo Conti, terminata nel 2011. La loro relazione, molto profonda al di là dei loro 25 anni di differenza, ha poi preso un’altra piega, come ha raccontato Roberta stessa in un’intervista al settimanale Chi:

Con Carlo è stata una bella storia che poi si è logorata. Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione piano piano purtroppo è sfumata. Sarà stata colpa della differenza d’età.

Più recentemente,invece, la conduttrice di Cosenza è stata al centro dei rumours per via di una presunta simpatia tra lei ed Eros Ramazzotti. Era sembrato che ci fosse stato qualcosa quando Roberta si era mostrata imbarazzata ed emozionata mentre cantava Una storia importante in Tv, famoso brano del cantante.

L’indiscrezione, però, non era piaciuta ad Eros, tanto che quest’ultimo è arrivato a esprimersi duramente con un post su Instagram in cui affermava di non avere nessun legame sentimentale con Roberta.

Ad ogni modo, in attesa che Roberta o Ignazio si esprimano sulla questione, è certo che gli occhi di tutti saranno puntati su di loro quest’estate.