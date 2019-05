La rivincita di Mara Venier: la sua Domenica In è un trionfo (e lei vola alto)

editato in: da

Regina di leggerezza e signora della domenica: Mara Venier ha vinto la sua sfida, resuscitando una Domenica In che sembrava ormai morta.

Solo un anno fa il contenitore domenicale della Rai veniva impietosamente battuto da Barbara D’Urso, che con la sua Domenica Live macinava ascolti, stracciando una Domenica In noiosa, moscia e priva di brio. Al timone le sorelle Parodi che, una puntata dopo l’altra, hanno segnato il completo flop della trasmissione.

A fare il miracolo poteva essere solo lei, Mara Venier, una carriera solida alle spalle e un conto in sospeso con la Rai. “Mi hanno dato un calcio come si fa con una scarpa vecchia” aveva raccontato nel 2016, rifiutandosi di partecipare ai festeggiamenti per i 40 anni di Domenica In.

Dopo aver espresso tutta la sua rabbia e delusione, Mara era rimasta in silenzio, forse in attesa di una rivincita che, pochi anni dopo, è arrivata. Con gli ascolti a picco e il pubblico ormai stanco della solita trasmissione, Mara Venier ha portato con sè una ventata di novità e di energia. Nessuna formula strana, nè escamotage particolari, per resuscitare Domenica In è bastata solo lei.

La Zia Mara si è rimboccata le maniche e, ancora una volta, ha dato prova di essere una grande professionista. Perché se c’è carisma ed empatia, non serve molto per rendere uno show un successo. Domenica In in breve tempo è diventata un appuntamento immancabile per tanti telespettatori, arrivando ad un clamoroso testa a testa con Domenica Live della D’Urso.

Erano anni che non accadeva e il merito è tutto di Mara. Leggera, divertente, ma soprattutto sincera: la Venier è un ciclone di simpatia davanti al quale è impossibile rimanere indifferenti. Ride con i suoi ospiti, si emoziona e trasforma anche i problemi tecnici in gag di cui ridere.

Travolgente e straordinaria, perché verace e autentica, sempre pronta a raccontare nuove storie, ma soprattutto a raccontarsi. La conduttrice che si sveglia alle 5 ormai è un tormentone, così come i suoi video postati su Instagram poco prima della puntata. Perché alla fine quello che il pubblico vuole è solo lei: l’unica e inimitabile Zia Mara.