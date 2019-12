La rivincita di Antonella Clerici: torna a Sanremo e riparte con Ti lascio una canzone

editato in: da

Antonella Clerici si prende la sua rivincita e torna in tv dopo un periodo difficile. La conduttrice sarà a Sanremo e guiderà la nuova edizione di Ti lascio una canzone. La conferma arriva proprio dalla diretta interessata che ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in cui ha annunciato il suo ritorno in televisione.

La prima apparizione della presentatrice sarà a Sanremo dove condurrà una delle serate insieme ad Amadeus. Il direttore artistico del Festival infatti ha affermato che sarà affiancato nel corso delle cinque serate da dieci donne dello spettacolo, due per ogni appuntamento. In uno di questi vedremo la Clerici sul palco dell’Ariston. “Sanremo? Penso proprio che ci andrò – ha detto -, andrò a trovare Amadeus anche solo per un’ospitata!”.

Antonella esce da un periodo difficile, iniziato dopo l’addio alla Prova del Cuoco, oggi condotta da Elisa Isoardi, e l’esclusione dai palinsesti dalla Rai. Una situazione che aveva amareggiato molto la Clerici, tanto da spingerla a pensare a nuovi progetti anche con Maria De Filippi.

Poi la conduzione dello Zecchino d’Oro con Carlo Conti e la scelta di rimanere nell’azienda di viale Mazzini. Oggi, dopo un anno complicato, Antonella ha annunciato che presto sarà di nuovo sul piccolo schermo. La conduttrice presenterà una nuova edizione di Ti lascio una canzone, suo programma storico di grande successo.

“Posso dire che dopo Pasqua tornerò con una versione nuova di Ti lascio una canzone – ha svelato -. Punto tutto sulle voci pulite dei bambini. Penso di saper fare la differenza nel valorizzarle: a vincere X Factor è stata la mia bambina di Sanremo Young, e chi vinse proprio quel programma quest’anno parteciperà a Sanremo Giovani. Alberto Urso era uno dei miei bambini…L’innocenza, il candore dei bambini, sono una leva importante per me nel fare questo mestiere. La gente ha voglia di una tv pulita, non volgare e soprattutto non urlata”.

A regalare il sorriso ad Antonella non è solo l’affetto del pubblico, ma anche la sua famiglia. A 57 anni la conduttrice ha ritrovato l’amore accanto a Vittorio Garrone, mentre e to, la figlia nata dall’amore per Eddy Martens, cresce felice e spensierata.