Rivelo, Sara Croce si confessa su Andrea Damante

editato in: da

Sara Croce si confessa a Rivelo su Andrea Damante. La modella ed ex concorrente di Temptation Island ha parlato del suo legame con il dj a Lorella Boccia. I due hanno vissuto un breve flirt dopo l’addio di Andrea a Giulia De Lellis, conosciuta negli studi di Uomini e Donne. Un amore molto chiacchierato, finito a causa di un tradimento che la stessa influencer ha raccontato in un libro intitolato: Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza.

Negli studi di Rivelo, Sara ha raccontato la sua carriera, iniziata sulle passerelle e continuata in tv grazie al ruolo di Madre Natura a Ciao Darwin. “La consapevolezza del mio corpo? – ha detto a Lorella Boccia -. Da piccola ero molto magra, la bruttina della classe e venivo sempre presa in giro. Non mi piacevo, ero sempre timida, soffrivo di acne. Oggi quelli che mi prendevano in giro ci provano”.

21 anni e grande grinta, Sara Croce è riuscita a rubare il cuore di Andrea Damante. Una love story durata poco, ma terminata con un’amicizia. “Lui suonava in discoteca, sono andata in console e abbiamo passato una bella serata – ha raccontato -. Lui ci ha provato, ma io ho detto no, ero ancora un po’ in subbuglio per il mio ex. La volta successiva abbiamo fatto un week end al mare, è scappato un bacio, poi siamo andati a Ibiza… io sono partita per Los Angeles. Torno e lui mi dice che ‘abbiamo due vite diverse’. Siamo in buoni rapporti, gli auguro il meglio, non ero innamorata”.

Infine Sara Croce ha commentato la scelta di Giulia De Lellis di raccontare in un libro il tradimento di Andrea Damante. “Lei è arrivata a fare un business esagerato – ha spiegato parlando dell’influencer, oggi legata ad Andrea Iannone -, lei sa come muoversi, sa pubblicizzare se stessa e con questa storia delle corna ha fatto parlare di sé ancora di più. Io non farei mai un libro sul mio ex che mi ha fatto le corna”.