Rita Rusic, prima concorrente ufficiale del GF VIP

È Rita Rusic la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip: questa edizione, condotta per la prima volta da Alfonso Signorini, sarà ricca di sorprese e questa ne è la dimostrazione. Il reality show vedrà la luce nel 2020, e siamo tutti pronti a scoprire chi saranno gli altri protagonisti.

Rita Rusic, dicevamo: a svelare il suo nome come nuova gieffina è stato il settimanale Chi, il quale riporta anche le prime dichiarazioni della produttrice cinematografica. “La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality“. La “colpa” sarebbe stata di Alfonso Signorini, che a quanto pare avrebbe davvero insistito: “Era disposto a tutto pur di avermi. E questo è quello che desidero, sempre, nella vita sentimentale, nel lavoro, in tutto: la passione. Se vedo una grande passione, quello in me muove qualcosa!”.

Una donna passionale, dunque, che non ha mai fatto segreto di questo suo lato caratteriale. E ora che è single, proprio al Grande Fratello Vip potrebbe incontrare persone interessanti e – chissà? – magari anche l’anima gemella. Ma chi è Rita Rusic? Classe 1960, è nata a Parenzo, che all’epoca era ancora territorio della Jugoslavia, e si è presto trasferita a Busto Arsizio. Ha iniziato a lavorare come attrice quando era ancora molto giovane, debuttando al fianco di Diego Abatantuono nel film Attila flagello di Dio.

Una commedia importantissima per la sua carriera, ma anche per la sua vita privata: Rita ha incontrato sul set l’imprenditore Vittorio Cecchi Gori, con il quale è convolata a nozze nel 1983. Insieme hanno collaborato alla produzione di numerosi film di successo, tra i quali anche La vita è bella, di Roberto Benigni. È stato proprio Cecchi Gori a dare il via alla sua carriera da produttrice cinematografica, che è proseguita anche dopo il divorzio.

Rita e Vittorio si sono infatti separati nel 2000, dopo la nascita dei loro due figli Mario e Vittoria. Per anni, a seguito della fine del loro matrimonio, non hanno avuto rapporti. Ma nel 2017 la Rusic è accorsa al capezzale dell’ex marito, colpito da un’ischemia cerebrale il giorno di Natale, rimanendo al suo fianco sino al giorno in cui è stato dimesso dall’ospedale.

Nel frattempo, la carriera di Rita è andata avanti: dopo qualche altro film, dove ha recitato come attrice, si è dedicata principalmente alla produzione. Da anni vive a Miami, ma torna spesso in Italia e si concede qualche apparizione televisiva. Ha avuto un’altra relazione importante, con l’imprenditore farmaceutico Canio Mazzaro, che si è conclusa nel 2011. E oggi è single, come abbiamo vista, pronta a tuffarsi in mille nuove avventure.