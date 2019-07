Rita dalla Chiesa: la verità su Forum e Barbara Palombelli

editato in: da

Rita Dalla Chiesa racconta senza filtri, svelando tutta la verità su Forum e Barbara Palombelli.

La nota giornalista, come tutti ben sanno, ha sostituito la conduttrice al timone dello show di Rete Quattro. Rita ha legato la sua immagine a quella della trasmissione che ha condotto dal 1988 al 1997 e dal 2003 al 2013.

Poi l’addio, per alcuni contrasti con la produzione, la scelta di lavorare a La7 e un programma che sarebbe dovuto partire, ma che venne cancellato. Oggi Rita Dalla Chiesa riveste il ruolo di giurato a Italia Sì, lo show Rai condotto da Marco Liorni ed è ancora uno dei volti più amati della tv.

A Forum però non ci ha messo più piede, nonostante fosse un format che si era cucita addosso. Al suo posto c’è Barbara Palombelli, che dal 2013 ha guidato, con ottimi ascolti, la trasmissione. Rita non ha mai commentato l’arrivo della collega a Forum e l’ha fatto per la prima volta nel suo libro Mi salvo da sola dove ha ripercorso la sua vita, segnata da grandi amori e immani tragedie, come la morte del padre, vittima della mafia, e dell’ex marito Fabrizio Frizzi.

“Non riesco proprio a vedere Forum – ha svelato in un’intervista a Libero -, la Palombelli è una mia amica ma è come se vedessi qualcun altro a casa mia, senza essere stata io a metterla in vendita. Ne parlo nel mio libro Mi salvo da sola – ha aggiunto -. Scriverlo è stato una sorta di viaggio dentro di me, di auto-analisi perché non sono mai voluta andare da nessuno che potesse sciogliere i nodi dentro di me”.

Opinionista e regina dei social, Rita Dalla Chiesa da tempo non conduce un programma, ma questo non sembra preoccuparla. “Mi piacerebbe, ma non sgomito – ha svelato -, sono stata protagonista per 32 anni ma ora ho altre priorità.

Mi dispiace piuttosto che Mediaset si sia completamente dimenticata di me. Ma per fortuna in Rai mi vogliono bene, anche Eleonora Daniele mi chiama spesso come opinionista a Storie italiane”.