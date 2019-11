Rita dalla Chiesa, incidente a causa del cane: “Una costola rotta”

editato in: da

L’amore che Rita Dalla Chiesa prova per gli animali è ormai noto a tutti. Da sempre, infatti, la conduttrice si è schierata a sostegno dei nostri amici a quattro zampe, combattendo fenomeni come l’abbandono e il maltrattamento. La sua passione si vede anche da come, con dolcezza e simpatia, ha raccontato un brutto infortunio causato proprio da un cane a lei molto caro.

Una costola rotta, probabilmente seguita ad una caduta, è il risultato di un incidente avuto da Rita Dalla Chiesa. A spiegare cosa accaduto la stessa conduttrice che, tramite il suo profilo Instagram, ha mostrato la foto del responsabile. Si tratta di Snoopy, il cane bassotto della figlia, che, infilandosi tra i piedi, l’ha fatta inciampare.

Snoopy il bassotto. Questa pulce di cagnolino – ha affermato – ieri sera mi si è infilato fra i piedi e mi ha fatto rompere una costola. Ci siamo spaventati insieme, ma sto male solo io.

La conduttrice, però, non è affatto arrabbiata per l’accaduto. Una volta passato lo spavento, anzi, appare quasi divertita. Lo dimostrano le risposte rilasciate ai suoi fan, che hanno commentato il post preoccupati: solo sorrisi per questo spiacevole incidente.

A tenerle compagnia e a rassicurarla i commenti degli utenti che le augurano una pronta guarigione e che raccontano i loro piccoli incidenti avvenuti a causa dei piccoli amici a quattro zampe. Alcuni, però, si preoccupano anche per la partecipazione della Dalla Chiesa al programma di Rai 1 Italia Sì, al fianco di Marco Liorni.

Auguri Rita – ha scritto un utente – per una pronta guarigione. Quindi domani a Italia Sì non ci sarai?

Immediata la risposta di Rita Dalla Chiesa, che ci tiene a rassicurare tutti:

Ci sarò. Se sto ferma e seduta, con il cerotto antidolorifico, dovrei farcela.

Insomma, una costola rotto di certo non può impedire a Rita Dalla Chiesa di svolgere il suo lavoro con passione. Dovrà, però, rimanere immobile o, perlomeno, muoversi il meno possibile e avere a portata di mano i farmaci di cui necessita.

I fan della conduttrice possono, quindi, tirare un sospiro di sollievo. Domani sarà presente ad Italia Sì e, nel frattempo, probabilmente, passerà queste ore in cui è costretta a stare il più ferma possibile coccolando Snoopy.