Rita Dalla Chiesa difende la Cuccarini e attacca Heather Parisi

editato in: da

Che tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi non scorra buon sangue è cosa ormai nota da lungo tempo. Questa volta però, anche Rita Dalla Chiesa ha voluto partecipare agli scontri verbali.

Si è consumata, infatti, l’ennesima querelle tra la Cuccarini e Heather Parisi. Questa volta tutto è partito da un commento al vetriolo della Parisi sul flop di Grand Tour, programma che la Cuccarini conduce su Rai Uno. Sfortunatamente, però, gli ascolti sono stati veramente molto bassi.

E come poteva la Parisi farsi sfuggire un’occasione così succosa per sbeffeggiare la sua acerrima nemica? Il tweet della showgirl è arrivato e ha colpito senza troppi giri di parole: “Houston, abbiamo un problema. Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste”.

Una delle frecciatine velenose alle quali Heather Parisi, con la sua irrefrenabile schiettezza, ci ha ormai abituato. Ma, se tutti si aspettavano una piccata risposta di Lorella Cuccarini, la conduttrice, almeno per il momento, ha lasciato cadere la provocazione. A sorpresa, però, ad intervenire è stata Rita Dalla Chiesa, che è entrata a gamba tesa nello scontro.

Su Twitter, infatti, ha attaccato Heather Parisi con un post in difesa di Lorella Cuccarini:

Perché queste battutine al vetriolo contro Lorella Cuccarini? Alla faccia della solidarietà fra colleghe. Faccio bene io che non ci ho mai creduto. Eppure, tu sei una professionista intelligente, brava, che bisogno c’è di attaccare Lorella così?

La risposta di Heather Parisi non si è fatta attendere:

Nel tuo profilo vedo tanta solidarietà per gli animali e ora per le colleghe. Ti fa onore. Te ne farebbe ancora di più se ce ne fosse un po’ anche per i deboli, gli emarginati e i ghettizzati. Ma non ce n’è traccia. A guardare certi likes, sembri un po’ di parte.

Ha così preso vita un duro scontro in cui sono intervenuti anche gli utenti di Twitter, schierandosi in favore dell’una o dell’altra. Un botta e risposta molto acceso che ha portato la Dalla Chiesa a minacciare l’intervento dei suoi avvocati e a provare a chiudere la discussione con un post in cui si percepisce tutto il suo rammarico per la piega che la discussione ha preso.

È tutto il giorno che vengo offesa da persone che di me non sanno assolutamente niente, solo per avere difesa una persona perbene come Lorella Cuccarini. Sono stanca di odio, cattiverie, volgarità, pregiudizi e ignoranza.

La volontà di difendere una collega, quindi, è costata a Rita Dalla Chiesa una velenosa risposta da parte di Heather Parisi e numerosi attacchi da parte dei suoi haters. Lorella Cuccarini interverrà per dire la sua?