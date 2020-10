Rita Dalla Chiesa confessa: “Fabrizio Frizzi mi ha salvato la vita”

editato in: da

Le donne di Fabrizio Frizzi: Carlotta, Stella, Rita e Valeria

Rita Dalla Chiesa torna a parlare di Fabrizio Frizzi e ricorda gli anni felici insieme. Il conduttore scomparso nel 2018 è stato una figura fondamentale nella vita dell’ex regina di Forum e ha segnato in modo indelebile la sua esistenza. I due sono stati sposati dal 1992 al 2002, in seguito il presentatore si è innamorato di Carlotta Mantovan, da cui ha avuto la figlia Stella.

Nonostante la fine del matrimonio i rapporti fra Frizzi e Rita sono rimasti ottimi e l’uno c’è stato sempre per l’altro. Ospite del programma Le Ragazze, in onda su Rai Tre, Dalla Chiesa si è commossa ricordando le persone che hanno segnato il suo percorso. “Io credo che lui mi abbia salvato la vita, lo dico seriamente – ha confessato parlando di Fabrizio -. La sua allegria, il suo acchiapparmi per i capelli, le sue telefonate notturne, sono il tuo amico della notte, mi diceva. Ha saputo calmare e mandare via le tante ombre che avevo dentro di me, con la sua positività, con la sua profondità”.

Poco dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Rita aveva parlato del suo legame con Carlotta Mantovan e con la piccola Stella. “Con Fabrizio siamo diventati fratelli. E anche con Carlotta, se lo vorrà, quando lo vorrà, sarò una sorella per sempre – aveva spiegato al settimanale Chi -. Io ci sarò per lei e per Stella. I due amori di Fabrizio. Non mi piace quando ci chiamano prima e seconda moglie. Noi siamo delle donne che hanno amato lo stesso uomo in due momenti diversissimi della vita. Gli ho voluto così bene perché l’ho incontrato subito dopo la morte di mio padre è stato lui a salvarmi dalla violenza di quel dolore. Ha vissuto i miei anni più bui con una consapevolezza e una maturità non comuni per un ragazzo di 25 anni”.

Da sempre molto riservata a lontana dai riflettori, Carlotta Mantovan ha vissuto nel più stretto riserbo il dolore per la morte di Frizzi, circondata dall’affetto delle persone care, fra cui proprio Rita Dalla Chiesa. La giornalista, che aveva conosciuto per la prima volta Fabrizio a Miss Italia, ha rilasciato pochissime interviste e ha sempre ribadito la volontà di proteggere la privacy della piccola Stella, frutto del suo amore per il conduttore.