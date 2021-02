Rihanna, il topless che lascia senza fiato e lancia una provocazione

editato in: da

Rihanna e le foto sexy per la sua linea di intimo Savage X Fenty

Rihanna, ormai, un po’ per distogliere l’attenzione dal suo silenzio musicale che va avanti da qualche anno (ma si vocifera di un ritorno imminente), un po’ per promuovere le sue linee di abbigliamento, soprattutto quella di intimo e un po’ per portare avanti il suo messaggio di body positive – alla faccia dei chili messi su negli ultimi anni – si diverte da tempo a destabilizzare e risvegliare gli animi, quantomeno quelli dei follower, con scatti sempre provocanti e maliziosi. Al motto di: “Curvy è (ancora più) bello”

L’ultimo, postato il 15 febbraio, proprio il giorno dopo San Valentino sulla sua pagina Instagram, la vede in topless, con un braccio a coprirle il seno, e la didascalia: “Quando Popcaan mi dice: ‘Ragazza, non voglio che indossi nessuna lingerie per me stasera’, riferendosi all’amico dj giamaicano e citando un verso della sua Naked.

Inutile dire che lo scatto ha fatto il record di like, quasi 9 milioni (!) e di commenti, anche di colleghi cantanti. Ma i fan si mettano il cuore in pace: RiRi ha occhi solo per il suo A$AP Rocky…