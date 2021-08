Rihanna, esplosiva in lingerie: lo stile da copiare per gli ultimi scampoli d’estate

editato in: da

Manca ormai poco alla fine dell’estate, ma le star come Rihanna continuano a dettare le tendenze. In particolare, l’artista – che è stata definita come la musicista più ricca al mondo da Diamonds – ha sfoggiato una tuta-lingerie rossa particolarmente esplosiva. Un reggiseno può diventare un bikini? Secondo Rihanna, assolutamente sì. Il catsuit che ha sfoggiato appartiene alla sua linea Savage X Fenty: un design morbido che fascia la sua figura, con un profondo scollo a V e la schiena rigorosamente scoperta.

Nella didascalia delle foto condivise, oltretutto, si legge “un sorriso da un miliardo di dollari“. Lo stile estivo di Rihanna – la “bad girl” per eccellenza – è da prendere a esempio, a parere nostro. La cantante ha scelto di rinfrescarsi in piscina sfoggiando non un semplice bikini o un costume (troppo scontati), ma il suo modello di lingerie. Alternativa e splendente come sempre, detta legge nella moda: la libertà di essere viene prima di tutto.

Da parte dei follower di Rihanna, però, si è letta una piccolissima nota di disappunto. Per il momento, il suo brand tratta maggiormente la lingerie, e non i costumi da bagno. C’è dunque grande attesa per il futuro, soprattutto se Rihanna sceglierà, magari per il prossimo anno, di ampliare alcune delle sue linee. Di certo, potremmo aspettarci costumi alla moda, adatti a tutte, per ogni taglia. Il suo brand si fonda sull’inclusività, dopotutto – ed è stata proprio questa caratteristica a essere un enorme punto di forza.

La fondatrice di Fenty ama sfoggiare la lingerie in molte occasioni, anche oltre alla camera da letto. Nel mese di maggio, aveva infatti osato in lingerie nella sua cucina, dove si era mostrata ai fornelli, intenta a cucinare. In giro per le sue serate newyorchesi, Rihanna non perde mai l’occasione di mostrare la lingerie, considerando il reggiseno come un accessorio trendy e irrinunciabile. Sebbene per molte sia ancora un tabù, Rihanna ci insegna invece a essere un po’ più flessibili. Il suo stile, in ogni caso, è perfetto per gli ultimi scampoli d’estate: tuta-lingerie, collana dorata, occhiali super colorati. Tutto è studiato nei minimi dettagli per apparire al meglio!