Ridatemi mia moglie, con Fabio De Luigi e Anita Caprioli: quando inizia e dove vedere la miniserie

Un uomo intenzionato a riconquistare il cuore della moglie, una commedia romantica e attori di primo livello manca poco all’arrivo in tv della miniserie Ridatemi mia moglie con Fabio De Luigi e Anita Caprioli.

Due le date della messa in onda di questo progetto, che è un adattamento della sitcom I want my life back ed è prodotto da Sky e Colorado Film. L’appuntamento è per il 13 e il 20 settembre su Sky Serie e in streaming su Now. Alla regia Alessandro Genovesi e che è anche sceneggiatore insieme a Giovanni Bognetti.

Fabio De Luigi e Alessandro Genovesi hanno già lavorato molte volte assieme, solo per ricordare qualche pellicola si possono citare La peggiore settimana della mia vita, Dieci giorni senza mamma e Una donna per amica.

La trama di Ridatemi mia moglie è intrigante: al centro c’è il matrimonio tra Giovanni e sua moglie Chiara, sposati da diversi anni, ma con un rapporto ormai deteriorato. E se lei ne è consapevole, sembra che lui non se ne accorga e che sia convinto che tutto proceda per il meglio. Il protagonista scopre la verità dopo aver organizzato la festa a sorpresa per la moglie, quando trova nel cestino una lettera in cui lei lo lascia. A quel punto lui non si vuole dare per vinto e fa di tutto per riconquistarla.

Oltre a una trama molto interessante, la miniserie vanta anche un cast di tutto rispetto a partire da Fabio De Luigi, attore di grandissimo talento capace di calarsi alla perfezione in questi ruoli un po’ agrodolci. Insieme a lui Anita Caprioli, nel ruolo della moglie Chiara. Classe 1973, tantissimi i ruoli per cinema, televisione senza dimenticare il teatro. Tra gli ultimi lavori la si può ricordare in Non mi uccidere, film del 2021 di Andrea De Sica e con Alice Pagani.

Nel cast di Ridatemi mia moglie anche Carla Signoris e Diego Abatuantono che interpretano i genitori della protagonista. Diana Del Bufalo, invece, è la sorella minore della protagonista, mentre l’attore Alessandro Betti è l’amico del protagonista.

Il trailer della miniserie mostra già qualche anticipazione dei toni e delle ambientazioni di Ridatemi mia moglie: dall’inizio della relazione dei due protagonisti sino al momento più sconvolgente, ovvero quando il protagonista si accorge di essere stato lasciato, e qualche sapiente scorcio di quello che vedranno gli spettatori nel corso delle due puntate.

Per vedere la miniserie appuntamento a settembre, prima puntata il 13, su Sky Serie e in streaming su Now.