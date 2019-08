Ricky Martin: prima foto social della figlia Lucia, di sette mesi

editato in: da

Ricky Martin, da Sanremo ai figli: carriera e vita privata

Ricky Martin ha condiviso su Instagram una bellissima foto della terzogenita Lucia, nata la vigilia di Natale 2018. La piccola, di soli 7 mesi, ha fatto quindi il suo debutto social, dopo che il papà aveva postato un paio di immagini alla sua nascita, e poco dopo, ma sempre di schiena.

“La luz de mis ojos #Lucia” ha scritto il cantante sul suo profilo.

Quando era stata annunciata la sua nascita, Ricky aveva detto: ‘Siamo molto felici di annunciare che siamo diventati genitori di una bellissima e sana bambina, Lucia Martin-Yosef. È un momento speciale per noi e non vediamo l’ora di vedere dove ci porterà questa bambina stellare!”.

La coppia ha già altri due figli, i gemelli Valentino e Matteo, nati nel 2008 tramite gravidanza surrogata.

Bambini estremamente curiosi, ha rivelato il cantante in una recente intervista. Che non nascondono le domande sulla loro famiglia social: “I miei figli mi chiedono perché hanno due papà e dico loro che siamo parte di una famiglia moderna. È un bellissimo senso di libertà” ha raccontato a Out.

I due gemelli sono impazziti di felicità per l’arrivo della sorella, aveva scritto Ricky Martin su Instagram a fine dicembre 2018: “Siamo grati di poter iniziare questo 2019 con il miglior regalo che potessimo ricevere. Il regalo della vita”.