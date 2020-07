Riccardo Scamarcio è diventato papà: le tenere parole di Laura Chiatti

editato in: da

Le mamme (e papà) vip del 2020

Riccardo Scamarcio è diventato papà per la prima volta. La fidanzata, la produttrice Angharad Wood ha dato alla luce una bambina.

La collega Laura Chiatti gli ha dedicato parole dolcissime: l’attrice ha raccontato in una lunga intervista al settimanale Chi della felicità che sta provando per l’amico, in questo momento così importante della sua vita:

Sono sicura che impazzirà. Ci conosciamo da 20 anni, siamo come fratelli, ha un’anima profonda. Sono felice per lui, sarà un padre pazzesco.

Le parole della Chiatti lasciano trapelare una grande gioia per Riccardo Scamarcio, a cui è legata da un affetto profondo. I due infatti hanno lavorato insieme in tantissimi film, e la loro amicizia è cresciuta nel tempo, creando un legame sempre più forte.

L’attore è sempre stato riservato sulla sua vita privata, e anche in questo caso ha scelto di vivere questa esperienza lontano dai riflettori. La loro storia è sempre stata protetta dai gossip, vissuta lontano dalle luci della ribalta.

Nonostante la notizia della gravidanza non sia mai stata né confermata né smentita dall’interprete pugliese, a svelare la dolce attesa della coppia erano state le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, proprio qualche settimana fa.

Negli scatti la compagna di Scamarcio, Angharad Wood, sfoggia un bel pancione per le vie di Roma. Secondo alcune indiscrezioni il parto era previsto per metà agosto, ma la piccola ha voluto anticipare i tempi, stupendo tutti.

Dopo l’addio a Valeria Golino, l’attore ha ritrovato il sorriso con Angharad, manager dell’agenzia Tavistock Wood, che gestisce l’attività di attori e scrittori. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amici comuni e da allora non si sarebbero più lasciati.

Agli osservatori più attenti, tra l’altro, non è sfuggita la fede al dito dell’attore pugliese, che suggerirebbe un matrimonio in gran segreto. Secondo alcune fonti poi, la coppia avrebbe acquistato una nuova casa a Roma proprio in vista dell’arrivo del bebè.

Per Riccardo si tratta del primo figlio, mentre Angharad è già mamma di una bambina di 6 anni, nata da una precedente relazione. Adesso Scamarcio è al settimo cielo con la sua bambina tra le braccia, anche se il nome della piccola rimane ancora avvolto nel mistero.