Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme: le voci sulla nuova coppia

Pare che sia nato un nuovo amore nel mondo del cinema italiano: Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli starebbero insieme. A lanciare l’indiscrezione è stato il sito di gossip Dagospia, che ha parlato di una fiamma esplosa sul set del film L’ombra del giorno, a breve nelle sale cinematografiche italiane.

I due attori sarebbero stati travolti da una passione tale da averli condotti a chiudere le loro attuali relazioni. Secondo il portale di Roberto D’Agostino, Riccardo Scamarcio avrebbe lasciato la sua compagna, la manager inglese Angharad Wood, che lo ha reso padre per la prima volta della piccola Emily un anno fa, e che gli ha fatto ritrovare il sorriso dopo la fine della lunga storia d’amore con Valeria Golino. E anche Benedetta Porcaroli avrebbe detto addio all’attore e regista Michele Alhaiquee, al quale era legata da oltre sei anni.

Al momento i diretti interessati non hanno commentato le indiscrezioni sulla loro vita privata, e né l’uno né l’altra hanno confermato o smentito i gossip su questo presunto nuovo amore. Del resto sono entrambi molto riservati e parlano raramente delle proprie vite private. A destare qualche sospetto, qualche giorno fa, la presenza della giovane attrice al Festival del Cinema di Venezia per presentare il film La scuola cattolica: la Porcaroli infatti è sbarcata in laguna senza lo storico fidanzato al seguito.

Sempre molto attento a vivere i suoi legami lontano dai riflettori (tanto da non svelare, almeno nei primi mesi, il nome della sua bambina), Riccardo Scamarcio si era lasciato andare solo qualche mese fa a delle confessioni sulla paternità.

La nascita della figlia, come ha raccontato al Corriere della Sera, l’ha cambiato per sempre, rivoluzionando la sua vita: “Sono diventato padre e ho capito che l’amore per un figlio non ti prevede, va al di là di te”, aveva ammesso parlando per la prima volta dell’emozione di diventare papà. E poi aveva aggiunto: “Avere un figlio è un amore ancestrale. E con la paternità al cinema non ho rallentato, anzi ho accelerato, lo porto a casa”.

L’attore aveva ritrovato il sorriso insieme alla manager Angharad Wood dopo la fine della relazione con Valeria Golino, proprio quando si parlava di figli e di nozze. I due non hanno mai specificato i motivi dell’addio, anche se sono rimasti in buoni rapporti, tanto da lavorare insieme in diverse occasioni dopo la rottura.