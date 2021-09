Riccardo Scamarcio è pazzo d’amore per Benedetta: si è tolto la fede

editato in: da

Venezia 2021, la carica delle bellissime italiane (per “La scuola cattolica”)

La love story tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli è il chiacchiericcio in rosa dell’autunno. Se per buona parte dell’estate a farci sognare sono stati Jennifer Lopez e Ben Affleck, avevamo un po’ bisogno di una dose d’amore tutta italiana. Alla fine, stiamo pur sempre parlando di Scamarcio, attore che ha fatto sognare più di una generazione con il suo Step in Tre metri sopra il cielo. Lei, invece, è una giovane promessa del cinema, che abbiamo avuto modo di conoscere in Baby sulla piattaforma Netflix.

Dall’indiscrezione fino ai dettagli più incisivi, possiamo di certo dire che la loro storia d’amore solleticherà le pagine di tutti i tabloid (almeno fin quando non arriverà l’ufficialità). Quest’ultima, poi, non è così scontata. Scamarcio è stato legato per tanti anni all’attrice Valeria Golino, e del loro legame sappiamo poco e niente. Nonostante la fama e il successo, non è rinomato per le interviste concesse sulla sua vita sentimentale. Ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo.

L’anteprima di Dagospia ci ha permesso di comporre i tasselli di un puzzle finora confuso: prima di tutto, pur di stare insieme, Benedetta e Riccardo avrebbero lasciato i rispettivi partner. C’è di più, però, perché l’indizio principale è nella fede: Scamarcio, infatti, sfoggiava ormai da qualche mese un anello prezioso all’anulare sinistro. Sebbene non si conoscano i dettagli, pare che le nozze con l’ex Angharad Wood – manager inglese – siano avvenute in gran segreto, lontanissime da occhi indiscreti.

Angharad e Riccardo hanno avuto anche una figlia lo scorso anno, Emily, nata il 29 luglio a Roma. La coppia sembrava molto affiatata, tanto che la donna aveva scelto di trasferirsi a Roma (ed era stata aiutata da Katy Louise Sanders, Babi in Tre metri sopra il cielo, amica dell’ex coppia). Per Riccardo, Benedetta ha invece scelto di chiudere una relazione di lunga data con il regista e attore Michele Alhaique.

Quel che appare certo è che tra Riccardo e Benedetta è stato un colpo di fulmine. Non si rivoluziona né scompone un’esistenza sentimentale in questo modo, se non di fronte a qualcosa di più grande di noi, quasi incomprensibile dal punto di vista umano. Ambedue hanno avuto modo di incontrarsi e conoscersi sui set di La scuola cattolica e L’ombra del giorno.