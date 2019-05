Domenica In, Fogli e la moglie si confessano dopo l’Isola (e Corona)

editato in: da

Riccardo Fogli ospite a Domenica In si racconta visibilmente emozionato, alla padrona di casa Mara Venier.

Subito infatti, esordisce dicendo: “Non farmi piangere, ho già pianto abbastanza”, riferendosi ovviamente al caso mediatico che l’ha travolto quando era concorrente all’Isola dei Famosi. Mara, ha voluto prendere posizione sul caso del reality che ha fatto parlare tutta l’Italia affermando: “Ti è stato fatto del male, ma rispetto il lavoro di Mediaset”.

Nel corso dell’intervista la conduttrice fa un piccolo excursus sulla sua carriera, con video dei primi concerti dei Pooh, mixati a esibizioni live di grandi classici, come “Piccola Ketty”. Riccardo, commosso, racconta aneddoti e particolarità sulla sua vita passata e presente, basata sulla musica, ma soprattutto sull’amore.

Dopo Viola Valentino, sua prima moglie e la love story con Patty Pravo (che lo fece allontanare dai Pooh), Riccardo oggi sta con Karin Trentini.

Dopo aver parlato di musica si torna al punto clou di questo suo ultimo periodo: l’esperienza del reality e il grande polverone mediatico che ne è susseguito. Durante la sua permanenza sull’Isola, infatti, gli è stato rivelato in diretta che la moglie Karin, lo avrebbe tradito da anni, bomba sganciata da Fabrizio Corona.

Riccardo, a commento di tutto ciò, ha affermato che è rimasto ferito non tanto dalle voci del presunto tradimento, ma dalla cattiveria nascosta dietro a quel messaggio: “È stata un’offesa a mia moglie e a chiunque in generale”. Secondo lui, infatti, si è trattata di una mossa puramente televisiva nei suoi confronti.

Fogli non ha dubitato nemmeno un secondo di sua moglie Karin, di cui è innamoratissimo. Anche lei ospite da Mara Venier, ha mostrato quanto fosse forte la loro intesa e ha raccontato di come è nato il loro amore. Il loro sarebbe stato uno “strano” colpo di fulmine: infatti, Karin, quando si sono conosciuti aveva solo 16 anni e stava accompagnando i genitori a vedere proprio “questo” Riccardo Fogli, di cui lei ignorava semplicemente l’esistenza.

È bastato vederlo dal vivo per capirne il fascino e, un bel po’ di anni dopo, la loro storia d’amore è potuta finalmente sbocciare. Karin inizialmente era titubante e non si fidava di Fogli, noto “tombeur de femmes” ma davanti all’amore non ha potuto fare altro che buttarsi e iniziare così una relazione appassionata che dura ancora adesso.

La coppia affiatata ha guardato, con le lacrime agli occhi, alcuni spezzoni di video con la loro bellissima figlia. La loro è una vera famiglia basata sull’amore e sulla fiducia: due pilastri che la rendono indistruttibile davanti a qualsiasi gossip o malelingue.