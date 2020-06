Reunion per gli amici del GF Vip: “La gang del bosco”

editato in: da

Alcuni ex GF Vip si sono ritrovati, in questi giorni, nella bellissima tenuta di Fabio Testi sul Lago di Garda, per festeggiare e trascorrere alcuni giorni di divertimento e ricordi della recente esperienza vissuta insieme.

Fernanda Lessa con l’inseparabile marito, Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli, divenuti migliori amici, e Teresanna sono stati i primi ad arrivare. Seguiti il giorno successivo da Sara Soldati, Adriana Volpe e Andrea Denver.

Gli interessati hanno cominciato a postare foto e video sui loro account Instagram, documentando grigliate, perlustrazioni nell’immensa e bellissima tenuta, dj session serali e scherzi notturni, per non perdere le vecchie abitudini acquisite dentro la Casa.

Il tutto ha inevitabilmente scatenato la curiosità dei fan, che hanno notato l’assenza di alcuni “amici”, in particolare Clizia e Paolo, che come Fernanda ha spiegato nelle stories si trovano in Sicilia e sono quindi troppo lontani per unirsi alla “gang”.

Dell’assenza di Antonella Elia, Sossio Aruta o Antonio Zequila, è facile immaginarne la motivazione. Qualche fan irriducibile del programma, però, ha anche notato ed espresso la stranezza degli incroci, visto che dentro la Casa le divisioni dei due gruppi “rivali” erano abbastanza nette e delineate. Per esempio, scrivono, che “c’entra Sara Soldati nella gang?”. Ma la vita vera, si sa, è tutt’altra cosa. E, chiuse le porte della Casa, tutto può accadere. Anche che finiscano relazioni storiche e ne nascano delle nuove. Chissà che questa mini vacanza veneta non porti nuovi amori e sorprese…