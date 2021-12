Relazione non monogama e felice: Will Smith e le altre celebrities

E invece succede che siamo così ancorati alle convenzioni, o a quello che ci hanno insegnato da piccoli, che non riusciamo a guardare oltre . La poligamia, per esempio, rappresenta uno dei più grandi tabù del nostro tempo, eppure basta dare uno sguardo in giro per comprendere come la monogamia non sia più il solo e unico modo di manifestare l'amore reciproco.

L'amore si manifesta in tante forme diverse, alcune delle quali risultano a noi sconosciute o incomprensibili, eppure nessuna di questa vale meno dell'altra . Perché in fondo è nostro il diritto di scegliere come vivere quello che è uno dei sentimenti più forti, puri e autentici del mondo intero.

A raccontarcelo sono i protagonisti dello star system, quelli che vediamo sul grande schermo, che seguiamo sui social network, che acclamiamo e che apprezziamo, gli stessi che hanno scelto di vivere una relazione aperta affinché le loro storie non si trasformino in soffocanti prigioni.

Così l'hanno fatto, trovando un insospettabile e poco comprensibile, per noi, equilibrio. Una delle coppie più celebri ed emblematiche in questo senso è quella formata da Will Smith e da Jada Pinkett, sua moglie dal lontano 1997 e madre dei suoi tre figli. I due formano una delle coppie più belle di Hollywood, ma anche la più chiacchierata.

Hanno confessato, senza remore alcuna, che a un certo punto della loro relazione hanno capito che era arrivato un momento di svolta. Entrambi infelici e soddisfatti hanno scelto di diventare una coppia non monogama e felice, una scelta razionale condivisa anche dai figli.

La famiglia Smith, da allora, ha abbandonato per sempre il concetto tradizionale dell'amore e questo non è andato affatto a discapito della loro relazione, anzi. Da quel momento sono più uniti che mai.

E non sono di certo gli unici, nello star system, a non credere più alla monogamia. La bellissima Scarlett Johansson, giunta adesso al suo terzo matrimonio, ha dichiarato senza peli sulla lingua che non crede alla monogamia e che, anzi, questa non sia qualcosa che può appartenere per natura agli esseri umani.

Anche Monica Bellucci si è espressa su questa questione, e anche se non ha dichiarato di essere poliamorosa, ha ammesso di non credere alla fedeltà carnale. Secondo l'attrice italiana quello che conta davvero in una relazione è il rispetto dei sentimenti.

Tilda Swinton e John Byrne, sposati dal 1989 al 2003, hanno dichiarato di avere un matrimonio aperto e di essere stati felici comunque. Secondo alcuni anche l'ex coppia più bella di Hollywood, quella formata da Angelina Jolie e Brad Pitt, avrebbe sposato il concetto di coppia aperta. Galeotta fu l'intervista rilascia dalla Jolie in cui ammetteva che la fedeltà non era essenziale e che lei è Brad avevano scelto di non incatenarsi o limitarsi a vicenda.

Si aggiungono alle coppie aperte anche quella formata da Bella Thorne e Benji. Nel loro caso, però, come ha dichiarato in più interviste il cantante non si tratta di poliamore: è solo l'ex star di Disney Channel a concedersi qualche frequentazione con altre donne, con il consenso dal suo compagno, ovviamente.