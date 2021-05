La Regina resta impassibile di fronte agli attacchi di Harry

editato in: da

La Regina al Parlamento per la prima volta senza Filippo

“Mi sentivo come un animale in uno zoo”. Questa è solo una delle tante dichiarazioni clamorose rilasciate da Harry ed è di quelle che sono destinate a rimanere nella storia. Se William e Carlo hanno mostrato segni di cedimento di fronte alle parole del Duca di Sussex, lo stesso non si può dire della regina.

Elisabetta II, nota per il suo amore molto particolare per Harry, non sembra essersi lasciata scalfire dalle parole del nipote, per quanto dure e incredibili. La sovrana si è infatti mostrata sorridente nella sua ultima udienza in streaming, tenuta con Lim Thuan Kuan – alto commissario della Repubblica di Singapore – e Cesar Rodriguez-Zavalla, Ambasciatore della Repubblica Orientale dell’Uruguay.

Il sorriso è quello che ha sempre mostrato nelle occasioni istituzionali, nelle quali ha poche eguali. Elisabetta non è quindi apparsa turbata dagli ultimi scandali che hanno coinvolto la Famiglia Reale.

Dopo l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey con la moglie Meghan, Harry è un fiume in piena. È anche tornato a parlare della sua scelta di lasciare la famiglia, per uscire da quel vortice di dolore che lo aveva travolto fin da piccolo. Nelle sue parole, ce n’è anche per il Principe Carlo: “Mi ha trattato com’è stato trattato, volevo cambiare per i miei figli. Mi ha sempre detto: ‘Così è stato per me, così sarà per te'”.

Il gesto di Harry di lasciare la famiglia reale aveva destato non poco scalpore nell’opinione pubblica e nella Regina stessa, che si era detta delusa per questa decisione. Eppure, non sono mancate le manifestazioni di distensione da parte sua, soprattutto in occasione dei funerali del Principe Filippo.

Elisabetta II aveva infatti stabilito che tutti si presentassero in abiti borghesi, così da non esibire i titoli militari di cui Harry è stato privato al momento della sua scelta di abbandonare la sua vecchia vita per intraprenderne una nuova al fianco di sua moglie Meghan e del piccolo Archie, che avrà presto una sorellina.

Il sentimento di profonda unione tra Elisabetta e Harry ha radici antiche. Si dice, infatti, che la Regina abbia sempre avuto un occhio di riguardo per lui, poiché molto simile alla sua amata sorella Margaret.